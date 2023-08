Le fiasco du PSG au mercato en 5 étapes

Dans : PSG.

Le PSG se prépare à repartir de l'avant dans son mercato avec des signatures attendues dans les prochaines heures. Mais tous les premiers choix du club de la capitale ont refusé de venir. Ils étaient pourtant au nombre de 5.

Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos devraient être des joueurs du Paris SG avant la fin du week-end, mais cela ne suffira pas à provoquer l’enthousiasme chez les supporters parisiens. Ces derniers sont partagés sur le probable départ de Kylian Mbappé, qui reste le meilleur joueur du club de ces dernières années, et va cruellement manquer avec ses buts à la pelle à chaque match. Son départ, s’il devait se confirmer, ne serait clairement pas anodin puisqu’il est extrêmement rare de voir le PSG laisser partir un joueur sous contrat sans son accord. C’est même du jamais-vu dans l’histoire parisienne version QSI. Pour compenser cette probable perte, ainsi que celle de Lionel Messi, Luis Campos était attendu au tournant pour faire exploser la banque.

Même les plans B du PSG n'ont pas marché

Malheureusement, le mercato se termine dans un mois, et pour le moment, le recrutement n’est pas à la hauteur de ce qui était attendu. Si la période a débuté fort en juillet avec l’annonce de l’arrivée de six joueurs, les stars espérées n’ont jamais rejoint le PSG. Pour L’Equipe, il s’agit d’un échec cuisant qui va ternir le prestige du club de la capitale. Au début de l’été, Luis Campos comptait faire venir Bernardo Silva, parti pour prolonger à Manchester City, Victor Osimhen, qui restera à Naples, et Harry Kane, qui se rapproche du Bayern Munich. Même les seconds choix sur lesquels le PSG s’est positionné, comme Rasmus Höjlund ou Marcus Thuram, n’ont pas répondu favorablement. Ce sera donc Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos, voire Randal Kolo-Muani. Des joueurs qui ont accepté de relever le défi parisien avec des places à prendre en attaque, surtout quand on voit ce qu’il vient de se passer lors de la préparation et la timidité offensive du Paris SG avant le retour de Neymar.

Malgré ce mercato qui laisse tout le monde sur sa faim, la pression sera énorme sur les arrivants, qui vont devoir faire oublier les quasiment 50 buts par saison de Mbappé s’il devait finir par rejoindre le Real Madrid. Dans le cas contraire, avec l’international français qui resterait finalement pour une dernière pige à Paris, alors le visage du champion de France pourrait prendre une toute autre allure, surtout que Mbappé tiendrait son fameux pivot avec le recrutement à venir de Gonçalo Ramos. Beaucoup de suppositions donc, surtout que le mercato risque d’être encore actif, puisque Marco Verratti ne dépend que d’un accord entre le PSG et Al-Hilal pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Mais le rêve vendu avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou Nuno Mendes ces dernières semble bien lointain.