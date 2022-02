Le chat noir va frapper le PSG avant le Real

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les fans les plus ardents préfèrent en rire avec une bonne dose de second degré, mais supporter le PSG n’est clairement pas un long fleuve tranquille.

Il se passe toujours quelque chose au sein du club parisien, surtout à l’approche des rendez-vous européens. Ultra-dominateur en France, le club francilien se sait attendu au tournant dès que les matchs couperets arrivent. Et pour commencer, ce sera le Real Madrid cette année, en 1/8e de finale. Autant dire que le PSG devra déjà être en mode ultra-compétitif s’il ne veut pas rester sur le carreau. Ce ne sera pas le cas puisque Sergio Ramos et Neymar seront, sauf miracle, absents pour ce rendez-vous. Les supporters du Paris SG espéreront qu’il s’agira des seuls forfaits de taille pour cette rencontre.

Ce qui est terrible quand on supporte le #PSG, c'est que l'on sait pertinemment que l'un de ces joueurs va forcément se blesser ce soir. Reste à savoir lequel et à croiser les doigts pour que ce ne soit pas #Marquinhos, #Verratti ou #Mbappe #PSGSRFC pic.twitter.com/193pLZn2mB — Nicolas Puiravau (@nikop17) February 11, 2022

Mais la méfiance est totale à l’approche du choc, avec notamment un match face à Rennes ce vendredi soir qui fera trembler. La peur de se blesser est bien là, comme l’illustre Nicolas Puiravau, ancien journaliste et grand suiveur du PSG. « Ce qui est terrible quand on supporte le PSG, c'est que l'on sait pertinemment que l'un de ces joueurs va forcément se blesser ce soir. Reste à savoir lequel et à croiser les doigts pour que ce ne soit pas Marquinhos, Verratti ou Mbappe », a livré le fan du PSG, pour qui il ne fait aucun doute qu’il y aura une mauvaise nouvelle ce vendredi soir, en espérant donc pour les Parisiens que ce ne soit pas une trop mauvaise nouvelle.

Verratti et sa cheville, ça fait peur

Les paris sont lancés, et visiblement, le choix est déjà fait. « Mbappe et marquinhos c'est solide, par contre le maestro Verratti et sa cheville en porcelaine m'inquiète énormément, prions l’étoile de la grande ourse pour qu'il soit apte pour mardi… », ont soufflé les supporters du PSG, qui ne débordent pas d’optimisme au moment de défier une équipe de Rennes qui les avait beaucoup fait souffrir au match aller. Mais avec 13 points d’avance sur l’OM, ce n’est clairement pas une éventuelle contre-performance en Ligue 1 qui fait trembler le PSG ce vendredi soir.