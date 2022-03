Le Barça tire Francfort et pense encore au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ce vendredi, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa a désigné l'Eintracht Francfort comme adversaire pour le FC Barcelone. Une confrontation inédite pour les deux clubs mais pas pour le gardien du club allemand, Kevin Trapp.

Après avoir éliminé Galatasaray en huitièmes de finale, le FC Barcelone croisera l'Eintracht Francfort en quarts de finale de la Ligue Europa. Les Allemands, neuvièmes de Bundesliga, sont inconnus des Blaugranas puisque les deux clubs ne se sont jamais rencontrés dans leur histoire. Les deux premières pensées venues à l'esprit des journalistes catalans a été la méfiance envers cet adversaire qui a sorti le Betis Séville au tour précédent et le joyeux souvenir du PSG. Pourtant, les Parisiens ne sont plus présents en coupe d'Europe et, même si c'était encore le cas, le FC Barcelone a été renversé en Ligue Europa cet hiver.

Au bon souvenir de Kevin Trapp et d'une nuit de mars 2017

En fait, les Catalans ont remarqué la présence dans le onze titulaire allemand d'un nom qui ne leur était pas inconnu, Kevin Trapp. Le gardien de l'Eintracht fut par le passé celui du PSG entre 2015 et 2019, notamment le soir du 8 mars 2017 qui est gravé dans la mémoire de tous les supporters du Barça. Kevin Trapp avait eu le malheur d'encaisser les six buts de la fameuse remontada entre le FC Barcelone et le PSG, un épisode qui, sans le vouloir, lui a offert une médiatisation en Espagne.

The last time Kevin Trapp faced Barcelona he conceded 6 goals at the Camp Nou with PSG. pic.twitter.com/CWTH8zxsSL — Barça Buzz (@Barca_Buzz) March 18, 2022

Dès l'annonce de l'affiche tirée au sort pour le Barça, on a insisté sur le cas de Kevin Trapp sur les réseaux sociaux et dans la presse espagnole. Avec le sourire et non sans quelques moqueries, on a rappelé quel difficile match le portier allemand avait vécu pour sa seule venue au Camp Nou, il y a cinq ans maintenant. Toutefois, Mundo Deportivo a quand même tenu à indiquer que Trapp était un excellent gardien et surtout l'un des joueurs majeurs à surveiller dans l'effectif de l'Eintracht. Il est sûr que l'ancien gardien du PSG voudra montrer aux Catalans l'étendue de son talent en avril prochain et leur laisser un autre souvenir que celui du 8 mars 2017.