Le Barça le jure, le PSG sera bien traité par Messi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Lionel Messi est au cœur de toutes les questions en cette fin de saison. Un retour dans son club formateur, au FC Barcelone, est toujours évoqué pour le meneur de jeu du PSG.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi ne prolongera pas l’aventure dans la capitale française. Face à la presse avant l’ultime match de championnat du PSG contre Clermont, l’entraîneur Christophe Galtier s’est un peu avancé en confirmant le départ à venir du sextuple Ballon d’Or. Plusieurs pistes existent pour La Pulga, de l’Arabie Saoudite aux Etats-Unis en passant bien sûr par un potentiel retour au FC Barcelone. D’un point de vue économique, la piste barcelonaise est la moins crédible.

Lionel Messi, un retour qui fait rêver Barcelone

Mais sur le plan sportif et de l’affectif, il est clair que Barcelone représente la piste n°1 aux yeux de Lionel Messi, qui pourrait alors continuer de disputer la Ligue des Champions et toujours jouer dans un championnat compétitif. Dans le camp catalan, il est en tout cas très clair que le retour de Messi serait vu comme une excellente chose. Dans les colonnes du Mundo Deportivo, Xavi a clairement ouvert la porte à l’actuel meneur de jeu du Paris Saint-Germain.

« Je l'ai dit à plusieurs reprises, les portes lui sont ouvertes ici, je suis l'entraîneur et je sais qu'il nous aidera s'il décide de venir, mais au final, je pense que nous devons le laisser un peu tranquille. Il termine la saison là-bas, il a beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain, il veut finir de la meilleure façon, terminer son contrat et ensuite il a gagné le droit de faire son choix pour la fin de sa carrière » a estimé Xavi, avant de conclure.

Xavi favorable à un retour de Messi au Barça

« Si Leo décide de venir, les portes lui sont ouvertes au niveau du football. Je sais qu'il nous aidera. Je suis responsable du staff, il a toute la confiance et tout l'enthousiasme du staff pour qu'il nous rejoigne. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va beaucoup nous aider sur le plan footballistique. À partir de là, la question du contrat ne me préoccupe plus » a analysé Xavi, totalement favorable à un retour de Lionel Messi au FC Barcelone dans les semaines à venir. A priori, le n°30 du PSG devrait annoncer sa décision dans les prochains jours. Les Socios du Barça retiennent leur souffle…