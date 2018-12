LdC : Les premiers adversaires possibles du PSG en 1/8e connus

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Qualifié et même premier de sa poule, le Paris Saint-Germain aura un petit avantage en vue du tirage au sort des 1/8e de finale. Il jouera en effet contre une équipe qui a terminé deuxième de sa poule, avec le match retour à la maison. Pour le moment, quatre équipes sont assurées de terminer à cette place : l’Atlético Madrid, Tottenham, Schalke 04 et l’AS Roma. Ce mercredi, ils seront rejoints par le Bayern ou l’Ajax Amsterdam, la Juventus ou Manchester United, et éventuellement Donetsk si jamais Lyon s’incline en Ukraine. Le PSG ne pourra pas rencontrer Lyon si jamais l’OL se qualifie.