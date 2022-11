LDC : Le PSG terrifie l’Europe avant le tirage au sort !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ce lundi midi, le PSG connaitra son adversaire en 8es de finale de la Ligue des Champions en février prochain.

Deuxième de son groupe lors de la phase de poules, le Paris Saint-Germain a de grandes chances de tomber contre un ogre du football européen. Parmi les adversaires possibles du PSG, on retrouve le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Chelsea et Manchester City. Autant dire que l’équipe de Christophe Galtier risque d’affronter un géant du football européen en février prochain. Mais du côté de toutes ces équipes, qui ont terminé à la première place de leur groupe, on croise les doigts pour éviter le PSG. Et pour cause, à l’instar de Liverpool, qui a également terminé deuxième de son groupe, le Paris Saint-Germain est l’une des deux équipes à éviter pour les équipes du chapeau 1. Journaliste à AS en Espagne, Tomas Roncero confirme dans les colonnes du Parisien que tout le monde veut éviter le PSG de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé en 8es de finale de la Ligue des Champions.

L'Europe entière veut éviter le PSG

« Pour moi, le PSG est l’équipe la plus dangereuse du chapeau 2, parce que Liverpool connaît quelques difficultés et le PSG joue bien mieux cette saison. Les matchs sont décidés par les joueurs et avant tout par les grandes individualités. Quand une équipe a Neymar, Messi et Mbappé, on sait qu’elle peut marquer à tout moment sur un exploit personnel (…) Un PSG-Real Madrid serait très particulier en Espagne. À Madrid, personne n’a pardonné le comportement de Kylian Mbappé. Cette confrontation serait pimentée avec le retour du Français au Santiago Bernabéu » a lancé le journaliste espagnol. Le constat est le même en Italie, où le journaliste Andrea Falco explique que Naples croise les doigts pour ne pas tomber sur le PSG. « C’est l’épouvantail de ce groupe. Ici, en Italie, nous savons que Naples est un adversaire potentiel du PSG. Entre nous, nous nous disons la même chose : on veut tout le monde sauf le PSG » a analysé le journaliste de Radio Marte. Reste maintenant à voir quel gros morceau du chapeau 1 héritera du PSG lors du tirage au sort. Réponse sous les coups de midi…