LdC : Le PSG ne fait pas le poids, Lionel Messi va comprendre qui est le boss

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a aucune chance s'il tombe face au Bayern Munich. L'attaque arrive d'Allemagne, et elle touche aussi Lionel Messi.

A l’approche du tirage au sort de la Ligue des Champions, qui aura lieu lundi, les pronostics et les commentaires vont bon train. Chacun y va de son avis et c’est le moment où les consultants peuvent bomber le torse et enfin se mouiller après une première phase qui a permis à chacun de s’étalonner. Avec quelques surprises, notamment les éliminations de Dortmund et du Barça, et une déception dans les rangs du PSG avec la qualification sans convaincre et surtout une deuxième place qui peut déboucher sur une grosse affiche très rapidement. Le Paris Saint-Germain peut très bien retrouver le Bayern Munich dès les 1/8e de finale, et ainsi espérer remporter la « belle » après la finale perdue en 2020 et la qualification en demies en 2021. Mais pour Dietmar Hamman, ancien milieu de terrain de la Mannschaft, du Bayern et de Liverpool notamment, le PSG n’aurait absolument aucune chance face au Bayern. Du moins s’il joue comme dans la phase de poule.

Messi vs Lewandowski, la mise au point

« Bien sur ce serait une belle affiche de voir le PSG affronter le Bayern une nouvelle fois, mais je ne pense pas que le PSG peut poser le moindre problème au Bayern s’ils continuent d’aligner Messi, Mbappé et Neymar devant. Les trois doivent jouer, ils vont jouer, mais ça ne marche pas. Leur victoire contre City est une exception, car ils ont défendu de manière exceptionnelle sur ce match. Au moins, ce match permettrait à Robert Lewandowski de montrer à Lionel Messi qui est le meilleur joueur », a glissé Dietmar Hamman, dans une référence même pas voilée à l’attribution du Ballon d’Or à Lionel Messi au détriment du buteur polonais du Bayern Munich. L’ancien milieu de terrain ne serait donc pas trop contrarié si le PSG se trouvait sur la route de la formation bavaroise. En revanche, il souhaite éviter l’Atlético de Madrid et Chelsea, le tenant du titre.