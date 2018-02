LdC : Duluc annonce un Benzema en énorme danger face au PSG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Sifflé samedi soir en toute fin de match par les supporters du Real Madrid, au point de provoquer l'intervention de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema sait que la double confrontation entre le Real Madrid et le PSG est l'occasion idéale pour lui de faire taire les critiques et de se rappeler au bon souvenir du football français. Pour Vincent Duluc, il est clair que Karim Benzema va joue très très gros face au Paris Saint-Germain avec des risques énormes pour la suite de sa carrière.

« Pour Karim Benzema, ces derniers mois le problème ce n’était pas une question de motivation, c’était surtout un problèmes de jambes, de niveau, et de cadre collectif, car le cadre collectif du Real Madrid et lui c’est un joueur d’équipe plus qu’un soliste. Mais je pense qu’il joue son avenir face au PSG car si le Real est éliminé, ça veut dire que Zidane va se faire virer, qu’il aura une protection en moins...et même si le Real se qualifie, la priorité lors du prochain mercato pour la saison prochaine c’est de prendre un avant-centre à 150 ou 200ME. Avec un avant-centre à ce prix-là, ce n’est pas pour faire de Karim Benzema un titulaire, surtout qu’il a 30 ans », a fait remarquer, sur la chaîne L'Equipe, Vincent Duluc. Karim Benzema a donc 180 minutes pour répondre à toutes ces interrogations.