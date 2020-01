LdC : Dortmund cauchemar 2020 du PSG ?

Dans : PSG.

Il y a encore quelques jours, l’optimisme était de mise à Paris dans l’optique du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face à Dortmund, mi-février.

Un petit match nul plus tard, 3-3 face à l’AS Monaco au Parc des Princes, certaines vestes se retournent. Sur l’antenne de RMC, Rolland Courbis s’est par exemple montré très inquiet pour le Paris Saint-Germain, qu’il estime en grand danger face à la formation allemande pour ce match des 8es de finale aller de la Ligue des Champions. L’attitude de Thomas Tuchel, très agité après le match nul de sa formation face à l’ASM dimanche soir, ne rassure pas l’ancien coach du Stade Rennais et de Montpellier…

« Je trouve Tuchel très mauvais dans sa manière de s’expliquer sur son schéma tactique en prévision de Dortmund. Simplement, il y aura une formule à trois milieux, et une formule à quatre attaquants. Je trouve en effet que le PSG possède quatre attaquants dont il est difficile de se passer. Mais on peut démarrer un match avec une formule, et le terminer avec une autre. Quand je vois l’énergie dépensée par Tuchel après le match contre Monaco, je suis inquiet pour Dortmund. Je pense finalement que Dortmund est peut-être le pire adversaire possible pour le PSG et Tuchel. On critique les quatre de devant, mais face à Monaco il faut aussi pointer du doigt les six autres » a rappelé Rolland Courbis, pour qui, au-delà simplement du match face aux partenaires de Wissam Ben Yedder dimanche, c’est l’attitude du coach parisien qui est inquiétante à un mois du déplacement à Dortmund.