Laurent Paganelli humilie le PSG, la vengeance est terrible

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG, un petit club en France ? C'est l'attaque lancée par Laurent Paganelli qui a fait bondir les supporters parisiens, qui ont répondu en déterrant quelques archives savoureuses.

Sauf incroyable écroulement dans les 6 dernières journées, le Paris SG se dirige vers le 11e titre de champion de France de son histoire cette saison. Cela fera officiellement du club de la capitale la formation la plus titrée du football français. Pas de quoi émerveiller Laurent Paganelli, ancien joueur prometteur de l’AS Saint-Etienne devenu homme de terrain vedette chez Canal+. Ses sorties médiatiques en dehors des matchs sont assez rares, mais en tant que natif d’Avignon, il répond parfois aux médias marseillais. Ce fut le cas récemment avec cet entretien au Phocéen qui a eu le don de mettre de l’huile sur le feu chez les suiveurs de la Ligue 1.

En effet, Laurent Paganelli s’est vu demander quels étaient les meilleurs clubs français. Une question simple à laquelle le journaliste de Canal+ a visiblement voulu donner une dimension historique, tout en écartant totalement le PSG. « Les meilleurs clubs français ? On va mettre Reims, St Étienne et Marseille. Ces clubs se sont construits. Paris ? Non, c’est le Qatar, ils sont arrivés, ils ont fait un club. Ils seraient arrivés à Tombouctou, ils auraient eu une grosse équipe. Quand je dis grand club, il faut qu’il y ait quelque chose autour de tout ça », a livré l’interviewer vedette de Canal+.

Paganelli aime taquiner le PSG

Dire qu'en 2002 le mec se mettait 2 fois à genoux et cirait les pompes à Ronnie pour gratter le maillot d'un club non construit qui venait de gifler l'OM 3-0... https://t.co/8HOZ66sTXA pic.twitter.com/JLmSeLcrkC — Ƥяιηcє Oωѕкι (@PrinceOwski) April 26, 2023

Une attaque frontale envers le PSG et c’est en tout cas comme cela que les supporters parisiens l’ont senti. Le lien entre le palmarès impressionnant en France du club parisien et le rachat par le Qatar en 2011 est indéniable, mais les fans du Paris Saint-Germain ont aussi tenu à rappeler que Paris avait déjà des titres, et notamment une Coupe d’Europe, avant que QSI ne débarque. Une époque où Canal+ possédait le club de la capitale, et savait aussi faire venir quelques stars mondiales comme Ronaldinho. Le futur Ballon d’Or avait débarqué à Paris en provenance de Porto Alegre pour émerveiller la planète football, et cela, Laurent Paganelli ne peut pas l’ignorer.

Coup de gueule de Tuchel sur Laurent Paganelli #PSGRCSA pic.twitter.com/kgOHRdTC30 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) April 7, 2019

Sur les réseaux sociaux, une vidéo a été retrouvée où on voit le journaliste s’agenouiller pour embrasser les pieds du joueur brésilien après que ce dernier lui ait remis un maillot du Paris SG. Un geste qui avait lieu après une victoire 3-0 au Vélodrome qui fait encore parler 20 ans plus tard. Des archives qui servent surtout à rappeler que le club parisien existait tout de même bel et bien avant que QSI n’arrive il y a 12 ans de cela. Et qu’avec son palmarès actuel, et étant donné que Reims ou Saint-Etienne ne font plus partie du gratin français et encore moins européen, le verdict de Laurent Paganelli n’est pas justifié aux yeux des suiveurs du club francilien. Ces derniers n’oublient en tout cas pas que Laurent Paganelli est aussi un roi de la provocation, comme quand il avait célébré la victoire de Strasbourg au Parc des Princes en portant un maillot du club alsacien à côté de Thomas Tuchel, lors des interviews d’après match, provoquant la grosse colère de l’entraîneur allemand du PSG.