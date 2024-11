La VAR aide le PSG, un arbitre s'étonne

Dans : PSG.

Ce samedi, le PSG a logiquement dominé le RC Lens en Ligue 1. Mais une action de jeu ne passe pas du côté des fans et observateurs des Sang et Or.

Le PSG continue son bonhomme de chemin en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique sont premiers avec 6 points d'avance sur leur dauphin, le tout sans avoir perdu le moindre match en championnat. Ce samedi au Parc des Princes, le club de la capitale a pris le meilleur sur le RC Lens. Le PSG aura réalisé une belle prestation collective, même si le manque d'efficacité des Parisiens reste un problème de taille. Lors de la réception des Sang et Or, Paris aurait aussi pu hériter d'un carton rouge suite à un geste déplacé de Marquinhos sur Anass Zaroury. Le Brésilien a chargé volontairement le Lensois, lassé par le fait que l'arbitre de la rencontre n'ait pas sifflé faute dans un premier temps de Kodir Khusanov sur Achraf Hakimi.

Une décision illogique ?

Il me semble évident que Marquinhos aurait dû prendre un rouge direct sur cette action.



Peu importe la faute commise initialement sur Hakimi, un coéquipier ne doit pas se substituer à l'arbitre et commettre une telle brutalité.



Ce n'est pas admissible.

Le geste de Andy Diouf aurait pu mériter un rouge direct. 🟥



Marquinhos a pris carton jaune pour sa charge, avant que l'arbitre de la rencontre ne soit appelé par la VAR et mette logiquement un rouge à Khusanov. Cependant, pour les Sang et Or, il n'est pas normal que les arbitres du VAR n'aient également pas décidé de mettre la même sanction à l'ancien de l'AS Rome. Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été les internautes à dénoncer ce problème. Et Bruno Derrien, ancien arbitre international, en fait partie, lui qui a posté via X : « Le rouge de Khusanov après intervention de la VAR me paraît incontestable. Dans la foulée de cette faute non sanctionnée immédiatement par Delajod, il y en a une autre de Marquinhos sur un Lensois. A-t-elle été visionnée par la VAR ? Je n’ai pas l’impression et pourtant… ». Pas de quoi en tout cas éclairer les fans de foot concernant la cohérence des décisions prises par la VAR.

A noter que pour d'autres sur X, les arbitres n'ont pas sanctionné Marquinhos parce que le PSG est tout simplement avantagé en Ligue 1 : « Il me semble évident que Marquinhos aurait dû prendre un rouge direct sur cette action. Peu importe la faute commise initialement sur Hakimi, un coéquipier ne doit pas se substituer à l'arbitre et commettre une telle brutalité. Ce n'est pas admissible » ; « Au-delà du fait qu'ils ont annihilé toute possibilité de compétition en France, ce PSG me dégoûte au plus haut point par la protection qui est créée autour : on ne peut JAMAIS les toucher "car on les empêche d'être performant en LDC" et eux vivent dans l'impunité totale ! » ; « Marquinhos a pris jaune, ça doit être parce que le Lensois n’a pas montré la marque » ; « Le commentateur en direct qui dit "oui mais Marquinhos c'est pas pareil c'est un geste d'humeur" faites au moins semblant je sais pas... » ; « Je tombe sur ça. Comment Marquinhos ne prend pas rouge direct après ce geste honteux ? (Var appelée pour la faute sur Hakimi juste avant, Marquinhos aura lui qu’un jaune) Quand tu repenses au rouge d’Harit mdr » ou encore « BALERDI fait ça il prend rouge plus 3 matchs de suspension. Et tous les médias vont lui cracher dessus… Mais vu que c’est Marquinhos et le PSG c’est le jeu ». On soulignera qu'un autre carton rouge a sans doute aussi été oublié après un geste très dangereux d'Andy Diouf sur Willian Pacho. Le milieu français n'a écopé que d'un carton jaune. De quoi calmer sans doute la vision de certains...