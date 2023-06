La sœur de Neymar se mêle du mercato du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Non retenu par le Paris Saint-Germain, Neymar semble prêt à étudier les offres qu’il recevra cet été. De nombreuses rumeurs envoient le Brésilien en Angleterre. Mais de son côté, sa sœur Rafaella Santos souhaite le pousser vers un défi totalement différent.

Comme son ami et coéquipier Lionel Messi, dont le départ en fin de contrat semble acté, Neymar a des chances de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le Brésilien se retrouve de nouveau poussé vers la sortie. Mais cette fois, le numéro 10 ne ferme pas la porte à une séparation avec le club de la capitale. Il sera évidemment difficile de lui trouver un point de chute à cause de l’aspect financier. La direction francilienne voudra récupérer une grosse partie des 222 millions d’euros investis sur son transfert en 2017.

Neymar poussé vers Botafogo

Et ses courtisans, compte tenu de ses blessures à répétition, seront forcément réticents à l’idée de s’aligner sur son salaire au Paris Saint-Germain. Pour le moment, les rumeurs les plus persistantes le mènent à Manchester United, sans que l’on sache si cette piste aboutira vraiment. Du coup, l’avenir de Neymar fait beaucoup parler dans son pays natal, où l’on se met à rêver d’un improbable retour aux sources. Sa sœur Rafaella Santos a même promis de lui glisser l’hypothèse d’une signature à Botafogo.

« Je suis né à Santos mais je soutiens Botafogo car mon meilleur ami était un grand fan, a raconté la sœur du Parisien sur Canal do TF. Et puis, enfant, il m'a donné le maillot dédicacé de Seedorf de Botafogo. Neymar ? D'accord, je peux lui parler calmement et essayer de le convaincre. Ce serait une joie énorme pour moi et pour tous les supporters de Botafogo. Je promets de lui parler et d'avoir cette conversation avec lui. » Déterminé à poursuivre sa carrière au plus haut niveau, Neymar ne devrait pas suivre les conseils de sa sœur.