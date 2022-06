La révolution du PSG commence ce vendredi !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Il va y avoir du nouveau au Paris SG ce vendredi, avec la mise en place d’un nouvel organigramme qui est désormais imminent.

Même si les annonces ne sont pas allées aussi vite que Nasser Al-Khelaïfi le souhaitait certainement après la 38e journée, le travail en sous-main a permis d’avancer sur les principaux dossiers. Dans les prochaines heures, la nomination de Luis Campos va avoir lieu et avec cette arrivée, déboucheront plusieurs décisions. Il y a tout d’abord le départ de Leonardo, qui ne sera pas officiellement annoncé par le PSG. Une fin par la petite porte pour le directeur sportif brésilien, qui sera donc revenu pendant deux ans au PSG, et aura laissé une impression mitigée. La défense du club devant les médias a été très ponctuelle, mais le recrutement de joueurs d’ampleur a été réussi. Toutefois, les ventes ont été catastrophiques, et le manque de respect de l’institution par les stars du club lui est aussi imputé. Résultat, RMC l’assure, il s’est vu signifier la fin de son contrat quelques heures après la prolongation officielle de Kylian Mbappé et ne fera l’objet d’aucune communication. Leonardo a ainsi rapidement trouvé un accord financier pour quitter le Paris SG une deuxième fois, après 2013.

Luis Campos arrive comme conseiller

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mauricio Pochettino (@pochettino)

Le place de Leonardo sera donc prise par Luis Campos, même si le Portugais ne récupère pas le poste officiel de directeur sportif. Il partagera notamment les responsabilités avec un certain Antero Henrique, ancien directeur sportif du Paris SG. Désormais présent régulièrement au Qatar, où il aide la ligue à se développer, il sera aussi partie prenante à Paris, avec notamment un rôle de directeur sportif de l’équipe féminine, et forcément quelques conseils bien placés pour les ventes des joueurs dans l’équipe masculine.

Pochettino prépare ses adieux

Après les dirigeants, ce sera autour des entraineurs d’être concernés. Cela ne fait plus aucun doute, Mauricio Pochettino va être démis de ses fonctions à un an de la fin de son contrat. La prolongation de l’été dernier reste donc un mystère total, mais le PSG, qui était jusqu’à présent muet sur ce thème, a prévenu l’entraîneur argentin que c’était fini. Si la discrétion est de mise et l’ancien coach de Tottenham ne veut pas se mettre à la faute, il laisse passer des messages qui ne font aucun doute. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il a mis des photos retraçant son histoire avec le PSG, et terminant par le trophée de Ligue 1 reçu le mois dernier.

Those Instagram stories by Mauricio Pochettino now sound like a farewell message to Paris Saint-Germain, as he’s gonna part ways with the club in the coming days. 🇫🇷🇦🇷 #PSG



Paris Saint-Germain are expected to announce Luis Campos as new Club Advisor today. pic.twitter.com/lchcAmV3jM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2022

Pour Fabrizio Romano, tout se met en place, même si le nom du futur entraineur du PSG n’est pas connu. En tout cas, son départ est annoncé dans les jours prochains, même si tout va commencer ce vendredi. L’informateur ne laisse place à aucun doute, et annonce l’officialisation de la venue de Luis Campos pour ce vendredi. Le début d’une révolution très attendue au Paris Saint-Germain.