La Real Sociedad va sortir le PSG, il n'a aucun doute

Le PSG a évité le pire en Ligue des champions. En huitièmes de finale de la compétition, le club de la capitale sera aux prises avec la Real Sociedad, un adversaire largement à sa portée.

A Paris, la pression est quelque peu redescendue après avoir vu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. En effet, le PSG affrontera la Real Sociedad. Si les Basques sont séduisants depuis le début de la saison, ce n'est pas la même chose que d'être aux prises avec Manchester City, le Bayern ou encore le Real Madrid. La double confrontation entre les deux équipes s'annonce en tout cas intéressante au vu des styles de jeu proposés. Et à San Sebastian, on refuse de s'avancer en victime. C'est même totalement l'inverse.

Le PSG déjà provoqué en Espagne

Lors de quelques mots échangés avec le média basque ETB, Asier Illaramendi a en effet donné son avis sur le sujet, affirmant même que la Real Sociedad était une meilleure équipe que le PSG. « Ce sont mes amis et je les suis. De l'extérieur, on voit les choses différemment et on les apprécie aussi différemment. Avec le niveau qu'ils ont atteint en Europe, ils ont montré qu'ils étaient capables de tout. Le PSG a de grands joueurs, mais je pense que la Real est une meilleure équipe », a notamment indiqué l'ancien joueur du club, qui pense donc que la qualification des Basques est largement possible. Attention tout de même au retour de bâton. Les formes seront certainement différentes en février et la Real manque encore d'expérience. Surtout que le PSG va de son côté se renforcer et monter en puissance. Le fait d'avoir Luis Enrique, qui connait bien la Real, sera aussi un avantage pour le club de la capitale.