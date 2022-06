La Juventus ose tout pour Paredes, le PSG dégoûté

Dans : PSG.

Par Sébastien Veyrier

Très intéressée par le profil de Leandro Paredes, la Juventus a fait une première offre au Paris Saint-Germain. Une offre au rabais qui est loin de correspondre aux attentes parisiennes.

Après le départ annoncé d’Alphonse Areola vers West Ham, l’opération dégraissage du PSG se poursuit ! Depuis quelques jours, la Juventus Turin s’est rapprochée du Paris Saint-Germain pour le transfert de Leandro Paredes. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’Argentin fait partie des joueurs qui disposent d’un bon de sortie en cas d’offre suffisante. Une première offre qui vient de parvenir aux dirigeants parisiens, mais la Juve est loin du compte.

La Juventus casse le prix de Paredes

Les Bianconeri sont donc passés à l’action pour Paredes. Selon La Repubblica, les dirigeants de la Juve ont transmis une offre à hauteur de 15 millions d’euros pour le transfert de l’Argentin (13 millions + 2 millions de bonus). Une offre qui est très loin du montant fixé par les dirigeants du PSG et qui a peu de chance d’aboutir. Leandro Paredes n’est pas forcément sur la liste des joueurs les plus indésirables au Paris Saint-Germain et le club ne compte pas le laisser partir à n’importe quel prix. Après avoir fixé un premier montant de 20 millions d’euros, le PSG a même revu sa position et le chiffre de 25 millions d’euros circule désormais pour le milieu de terrain.

Les négociations vont continuer dans les jours à venir afin de se rapprocher d’un accord entre les deux clubs. Le dossier Leandro Paredes est donc loin d’être clos et risque d’animer les prochaines journées de mercato à Paris. Si le garde du corps préféré de Neymar Jr au PSG vient à rejoindre la Juve, il pourrait retrouver son compatriote Angel Di Maria dont le nom circule lui aussi du côté du Piémont.