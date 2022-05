La fuite des Titis, le PSG n’y peut rien

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces dernières années, le PSG a vendu un grand nombre de joueurs formés au club qui ont ensuite explosé à l’étranger.

L’exemple le plus regrettable est sans conteste celui de Christopher Nkunku, vendu pour 15 millions d’euros par le Paris Saint-Germain et qui vient d’être élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga. Auteur d’une saison absolument incroyable sous les couleurs du Red Bull Leipzig, Christopher Nkunku est devenu international français et a de grandes chances de disputer la Coupe du monde avec les Bleus. Une éclosion de nature à donner des regrets au Paris Saint-Germain, qui a déjà connu ce genre de cas par le passé avec des joueurs tels que Kingsley Coman ou encore Mike Maignan. Cela est-il évitable ? Sans doute. Mais le PSG n’est pas le seul responsable de cette situation selon Jonathan Ikoné, qui a reconnu dans une interview accordée à Eurosport que les jeunes joueurs étaient de plus en plus impatients et que par conséquent, ils souhaitaient partir très rapidement du PSG afin de faire leurs preuves ailleurs.

Ikoné dévoile pourquoi les Titis quittent rapidement le PSG

« Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de très bons joueurs au PSG. Quand tu sors du centre de formation à 17-18 ans, c'est difficile de venir et s'imposer. C'est un très grand club. Je suis content que les joueurs sortis du centre explosent un peu partout. Ils ont prouvé qu'ils avaient le niveau pour jouer ailleurs. Je pense que c'est difficile d'avoir du temps de jeu à Paris quand tu vois l'effectif, et certains joueurs sont difficiles à sortir car tu sais qu'ils peuvent toujours faire quelque chose. Un jeune joueur a forcément une grande faim de vouloir montrer rapidement tout son talent, c'est pour ça qu'il part » a commenté Jonathan Ikoné, qui fait partie des Titis ayant fait le choix de quitter le Paris Saint-Germain afin de gagner du temps de jeu en Ligue 1 en signant à Lille. Un choix qui a été validé par des sélections en Equipe de France, un titre de champion avec le LOSC et un transfert à la Fiorentina pour plus de 10 millions d’euros.