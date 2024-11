L1 ‍: Vol annulé pour le PSG à Angers

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG affronte Angers ce samedi soir, mais l’avant-match des hommes de Luis Enrique est perturbé car le vol en avion prévu ce samedi matin a été annulé en raison d’un fort brouillard.

L’avant-match du Paris Saint-Germain est considérablement perturbé avant le match à Angers ce samedi soir lors de la 11e journée de Ligue 1. Et pour cause, Luis Enrique et ses joueurs devaient prendre l’avion ce samedi matin afin de se rendre à Angers en quelques minutes, mais un énorme contre-temps a modifié les plans du club de la capitale. En effet, l’avion n’a pas été en mesure de décoller en raison d’un épais brouillard qui rendait totalement impossible le vol initialement prévu.

4 heures de car pour le PSG

Une mésaventure similaire à celle qui était arrivée aux joueurs angevins avant le déplacement à Monaco la semaine dernière. Le PSG a donc activé un plan B en urgence selon l’Equipe, celui de se rendre à Angers en bus avec 4 heures de trajet. De quoi considérablement modifier les habitudes des joueurs et du staff, qui arriveront beaucoup plus tard que prévu sur le lieu de leur match. En ce qui concerne le retour, un vol est pour l’instant prévu, car la météo devrait se dégager favorablement afin de pouvoir rentrer à Paris par les airs.