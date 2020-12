L1 : Pierre Ménès mise sur le PSG, l'OL et Lille, bye bye l'OM !

Dans : PSG.

Confronté à de nombreux coups durs depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain risque de passer la trêve hivernale sans être sur le fauteuil de leader en Ligue 1. Rien d’inquiétant selon Pierre Ménès.

Le Paris Saint-Germain titillé à mi-saison, peu sont ceux qui auraient misé sur ce scénario avant le début de l’exercice. D’autant que les Parisiens ne sont pas seulement opposés à un concurrent. En plus du LOSC qui occupe la tête du championnat, l’Olympique Lyonnais devance aussi le champion en titre. Tandis que l’Olympique de Marseille peut être considéré comme un potentiel leader avec ses deux matchs en retard. Cela n’empêche pourtant pas Pierre Ménès de pronostiquer un sacre du PSG qui, selon lui, a déjà bien limité les dégâts compte tenu des obstacles rencontrés.

« Mon podium dans l'ordre ? Paris, Lyon et Lille, a prédit le journaliste de Canal+ dans sa chronique Pierrot Face Cam. Je pense que le PSG va finir cette année 2020 à un point du leader sauf dinguerie ce mercredi. Et je trouve que compte tenu de cette première partie de saison du PSG sans préparation, avec le Covid, des séries de blessures gaguesques… Il y a eu quand même encore trois blessures à Lille en fin de match, ce n’est déjà pas si mal d’avoir fini premier de sa poule en Ligue des Champions et d’être à un point du leader. »

Ménès adore cette saison de L1

« Je pense qu’avec un peu moins de blessés et avec une coupure qui ne sera pas énorme mais qui aura au moins le mérite d’exister, Paris va se lancer sur d’autres bases en deuxième partie de saison. Mais attention à Lille et Lyon qui ont beaucoup de qualités, a-t-il prévenu. (...) Beaucoup disent que la Ligue 1 c’est de la merde. Je ne suis pas trop d’accord avec ça finalement parce que l’on a un championnat serré. Il est serré parce que le PSG a perdu quatre fois et qu’ils ont énormément de difficultés en cette première partie de saison mais Lyon et Lille sont des candidats extrêmement intéressants. » Ce qui n’est pas le cas de l’OM apparemment.