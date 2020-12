Superligue : Le PSG qualifié, l'OM en ballotage, Lyon viré ?

Dans : Foot Europeen.

Ce week-end, Florentino Pérez a lâché une véritable bombe en affirmant que « la réforme du football ne pouvait plus attendre » au vu de la gravité de la crise actuellement traversée.

Le président du Real Madrid avait évidemment à l’esprit une Superligue européenne dont le but serait tout simplement de réunir les plus grosses équipes dans une compétition mieux valorisée financièrement que la Ligue des Champions. Cette Superligue est évoquée depuis plusieurs années, mais elle pourrait bien voir le jour rapidement, possiblement avant 2024, selon les informations récoltées par le journaliste de RMC, Daniel Riolo. Dans un article publié sur le site de la radio, l’éditorialiste dévoile notamment que cinq clubs anglais, trois espagnols, trois italiens, deux allemands et un français seraient de la partie.

Sans surprise, le Paris Saint-Germain serait le représentant français de cette Superligue. Mais au cas où la France obtiendrait un deuxième ticket, l’Olympique de Marseille est également à l’affût, au contraire de l’Olympique Lyonnais « qui n’est actuellement pas du tout impliqué dans les discussions ». Par ailleurs, Daniel Riolo nous apprend que cette Superligue ne viendrait pas en remplacement mais en complément des championnats nationaux (Liga, Premier League, Série A, Bundesliga, Ligue 1). En effet, comme c’est le cas en ce moment avec les clubs participants à la Ligue des Champions, ceux qui concourront en Superligue continueront en parallèle de jouer les championnats de leurs pays. En revanche, ils ne joueront plus la Ligue des Champions. Quid du coup de la coupe aux grandes oreilles ? Selon les informations de la radio, la C1 continuera dans son format actuel… mais sans les quinze à vingt clubs qui disputeront la Superligue. Autrement dit, c’est une Ligue des Champions sans le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich, le PSG, Manchester City ou encore Chelsea, Liverpool et la Juventus Turin qui pourrait être disputée à compter de 2024. Drôle de révolution…