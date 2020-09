L1 : Lens-PSG et PSG-OM reportés ? Le scandale est proche !

Dans : PSG.

Di Maria, Paredes et Neymar sont positifs au coronavirus. Le PSG s’inquiète et pourrait même voir ses prochains matches, contre le RC Lens et l'OM, être reportés.

Le coronavirus s’est installé dans le vestiaire du PSG ! Trois Parisiens sont positifs au virus, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar. Suite à la finale de la Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich, les trois joueurs concernés sont partis en famille se ressourcer au soleil, du côté d’Ibiza, et ont certainement contracté la maladie là-bas. Une nouvelle qui ne fait vraiment pas les affaires du club qui s’apprêtait à reprendre la compétition jeudi 10 septembre à Lens (21h, 2e journée de L1). La tenue de cette rencontre ainsi que la suivante, trois jours plus tard au Parc des Princes contre l’OM, sont ainsi menacées.

En cas de maintien des deux matches, Thomas Tuchel devra se creuser la tête pour aligner son onze. L’effectif est déjà marqué par les départs de Thiago Silva, Sergio Rico, Thomas Meunier, Edinson Cavani ou encore Choupo-Moting. A cela s’ajoute donc l’absence des trois joueurs positifs. Pour cette raison, « un agacement perceptible » s’est emparé des dirigeants parisiens. C’est ce qu’affirme le journaliste de la chaîne Téléfoot, Saber Desfarges. Déjà reporté en raison de l'accession du PSG en finale de la C1, le début de championnat pour les joueurs parisiens pourrait donc une nouvelle fois être décalé. Alors que l'entraînement devait reprendre ce jeudi au Camp des Loges, on annonce désormais que cette échéance pourrait être repoussée au lendemain. Cela pourrait sérieusement secouer du côté de Paris, mais aussi de la Ligue de Football Professionnel si le Paris Saint-Germain n'était pas au rendez-vous de ces deux affiches pour ce qui ressemble tout de même à une énorme négligeance.