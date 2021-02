L1 : L’Espagne rigole du pire PSG depuis 10 ans

Dans : PSG.

Troisième de Ligue 1, le PSG a concédé une défaite hautement préjudiciable sur la pelouse du Parc des Princes, dimanche soir face à Monaco (0-2).

Cinq jours après la victoire contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, les hommes de Mauricio Pochettino sont brutalement retombés de leur nuage. Dans la course au titre de champion de France, le PSG a incontestablement réalisé la mauvaise opération de la 26e journée en s’inclinant contre le quatrième Monaco, tandis que l’Olympique Lyonnais et Lille ont respectivement gagné face à Brest et Lorient. Dans ses colonnes, le journal AS ne manque pas de souligner les mauvaises prestations du Paris Saint-Germain, le « pire » depuis plus de dix ans selon le quotidien madrilène.

« Les statistiques du PSG cette saison font de l’équipe le pire PSG depuis la venue du Qatar en 2011. Les hommes de Mauricio Pochettino n’ont glané qu’un point contre les quatre premiers de Ligue 1. Ils ont perdu les deux matchs contre Monaco. Ce manque de compétitivité permet au moins à la Ligue 1, l’un des championnats les plus inégaux d’Europe, d’être très resserré en haut du classement avec quatre équipes à la lutte pour le titre » souligne le journal pro-Madrid, avant de poursuivre. « Depuis l’arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à Paris, jamais le PSG n’avait perdu six matchs en une saison de Ligue 1. Des statistiques qui reflètent une irrégularité inquiétante qui pourrait bien coûté le titre au PSG ». On l’a bien compris, l’Espagne est sans pitié pour se moquer du Paris Saint-Germain, en dépit de l’immense gifle infligée par les coéquipiers de Kylian Mbappé au FC Barcelone il y a moins d’une semaine.