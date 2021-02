PSG : Alerte rouge au Qatar, 134ME prêts à s'envoler ?

Dans : PSG.

En s'inclinant face à Monaco, le PSG est lâché par Lille, mais surtout il voit revenir le club de la Principauté à deux longueurs. Le ticket pour la prochaine Ligue des champions n'est pas gagné.

Le Paris Saint-Germain n'a pas toujours été champion de France depuis son rachat par Qatar Sports Investments, mais le club de la capitale n'a jamais manqué sa qualification pour la Ligue des champions. Pourtant, dans cette saison 2020-2021 totalement incroyable, le PSG commence à sérieusement trembler, car en ayant pris la mauvaise habitude de s'incliner face aux équipes qui luttent pour le podium il se met en grand danger. Et c'est peu de le dire, du côté de Doha si la perte d'Hexagoal serait dure à digérer, celle d'un ticket pour la prochaine C1 sera inadmissible. D'autant plus que les finances du club de la capitale n'auront pas réellement besoin d'une saison sans l'apport énorme des droits de la Ligue des champions. La saison passée, avec sa place de finaliste, le PSG avait encaissé 134ME, ce qui n'est pas rien.

Alors, au lendemain de la défaite contre Monaco, on commence à se poser des questions du côté parisien. « La semaine où le mardi Liverpool et Paris s’imposaient à l’extérieur en Ligue des champions, ils ont perdu à domicile la rencontre suivante. Les deux sont menacés par le même tourbillon : la perte du titre et/ ou d’une place qualificative pour la C1. Le deuxième danger est peut-être le pire, au fond. Perdre le titre serait infamant, ne pas revoir la C 1 relèverait de l’accident industriel, fait remarquer, dans Le Parisien, Dominique Sévérac, qui a ramené ce PSG-là à ses limites actuelles. On peut avoir la meilleure équipe du monde, si elle n’a pas de créateur, il ne se passe rien. Il ne s’est donc rien passé. Au passage, s’il en était encore besoin au terme d’une semaine où un flot de bêtises a été déversé, dont le plus beau stipulait que Paris jouait mieux sans Neymar, cette défaite apporte la réponse. »