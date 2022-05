L'Union du PSG fait barrage à Antonio Conte

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La révolution promise par le PSG passera par un changement d’entraineur. Antonio Conte ne fait toutefois pas l'unanimité au club.

La piste Zinedine Zidane s’éloigne, au grand dam du Qatar, car le technicien rêve de prendre la suite de Didier Deschamps en équipe de France, et ne se voit donc pas prendre un nouveau projet six mois avant cette possible fenêtre. Parmi les candidats ciblés, se trouve Antonio Conte. L’Italien a beau être en poste à Tottenham, il a des fourmis dans les jambes et rêve d’entraîner une équipe capable de remporter la Ligue des Champions, ce qu’il n’a jamais réussi à faire avec la Juventus, l’Inter Milan ou Chelsea notamment. Un coach ambitieux et à poigne, voilà qui pourrait permettre au PSG de se remette dans le droit chemin, et voilà qui explique pourquoi Nasser Al-Khelaïfi rêve même de faire un échange avec Tottenham, en lui renvoyant Mauricio Pochettino.

Leonardo visé par Conte

Mais Antonio Conte n’est pas qu’un entraineur, et il aime bien tout maitriser, y compris sa communication qui est parfois sulfureuse, comme quand il annonce que ses dirigeants peuvent le virer de Tottenham quand ils veulent au coeur d’une série de mauvais résultats. Ce comportement est, selon Le Parisien, totalement incompatible avec la présence de Leonardo, dont la continuité est incertaine en vue de la saison prochaine. Les deux hommes veulent contrôler les choses au Paris SG, et il ne pourra visiblement en rester qu’un. Toutefois, à Paris, il n’y a pas que Leonardo qui voit d’un mauvais oeil l’arrivé d’Antonio Conte.

Sergio Ramos ne l'aime pas du tout

C’est le cas de Sergio Ramos, qui ne porte pas l’ancien milieu de terrain dans son coeur. Sans l’avoir déjà eu sous ses ordres, le défenseur central n’aime pas quand un entraîneur impose sa vision des choses et décide de tout, quitte à aller la guerre avec ses joueurs. Le légendaire capitaine du Real Madrid s’était opposé à sa venue dans la Casa Blanca en 2018, quand il était le grand favori pour succéder à Julen Lopetegui. « Le respect ne s’impose pas, il se gagne », avait rappelé Sergio Ramos, sans pitié avec les méthodes de l’Italien. Des méthodes assumées par l’ancien coach de la Juventus, qui, comme le rappelle le journal francilien, avait répondu à distance à celui qui évolue désormais au PSG. « Quand un entraîneur arrive dans une équipe, il doit apporter une certaine forme d’éducation et de respect. Des choses qu’il attend de ses joueurs. Sinon, les problèmes commencent », avait souligné Antonio Conte, qui a souvent eu des tensions avec ses joueurs, mais n’a jamais cédé. C’est peut-être ce dont le PSG a besoin se disent les dirigeants qataris, qui savent toutefois que le vestiaire sera peut-être réticent à célébrer l’arrivé de Conte à Paris si jamais cela venait à se concrétiser.