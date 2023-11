L'UEFA sanctionne le PSG pour sa fête contre Milan

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Victorieux du Milan AC 3-0 le 25 octobre dernier, le PSG a bien fêté ce succès avec ses supporters. Néanmoins, l'UEFA a noté plusieurs infractions qui coûtent cher au club parisien.

Un superbe tifo de Jean-Paul Belmondo, des fumigènes et une ambiance très chaude : les supporters du PSG ont fait forte impression devant les télévisions d'Europe. Néanmoins, l'UEFA a beaucoup moins apprécié les initiatives du Parc des Princes. Ce vendredi, sa commission de discipline a communiqué plusieurs sanctions à l'encontre du PSG. Coupable d'avoir utilisé des fumigènes, le club parisien voit sa tribune Auteuil être fermé pour un match avec sursis. En cas de récidive dans les 2 ans, un huis clos partiel deviendra effectif. Le PSG devra aussi payer une amende de 75 000 euros pour ces fumigènes. En outre, le PSG devra aussi payer deux autres amendes pour la célébration d'après-match entre joueurs et supporters. Il devra verser 18 000 euros pour « blocage des passages public » et 5 000 euros pour « envahissement du terrain de jeu ».