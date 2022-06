L’UEFA enquête sur le PSG, ça rigole à Paris

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'UEFA, mise sous pression par le football espagnol, a décidé de se pencher sur la situation financière du Paris Saint-Germain. Pas de quoi faire peur aux Parisiens, pour le moment.

Comme en 2017 quand le Paris SG avait choqué l’Europe en recrutant Neymar et Mbappé pour 400 millions d’euros au total, les investissements du club de la capitale font des envieux et des contestataires. Et notamment la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, un an après avoir fait venir Lionel Messi du Barça. Cela bouillonne clairement en Espagne, où Javier Tebas est encore plus en colère que le Real Madrid, au point de décider d’attaquer le PSG sur le plan judiciaire. C’est déjà le cas en Suisse, où se trouve le siège de l’UEFA, et Javier Tebas a choisi de confier à un avocat français sulfureux, Juan Branco, la possibilité d’attaquer le PSG en France. « On a sorti l'armement lourd. Cela fait des années qu'il y a de violations du droit par le PSG et son propriétaire, avec la complicité des autorités françaises qui favorisent ainsi le marché national », explique le jeune avocat dans les colonnes de L’Equipe, à propos d’une plainte qui n’a toujours pas été effectuée, mais qui devrait viser le Ministère des Sports, autorités de tutelle du football français.

Des pertes de 224 millions d'euros pour le PSG

En attendant, le PSG va aussi devoir regarder du côté de l’UEFA. Peu inquiété ces dernières années, le champion de France a profité de la crise du Covid et de l’enfouissement du fair-play financier pour passer des exercices sans être trop inquiétés. Mais les 224 millions d’euros officiellement perdus lors de la saison 2020-2021 ont interpellé les enquêteurs de l’instance européenne, affirme également L’Equipe. L’ICFC, l’instance de contrôle des clubs sur le plan financier, a ainsi contacté le PSG pour lancer une procédure, qui se limite à une prise d’information pour le moment. L’UEFA, mise sous pression par l’Espagne notamment, pourrait donc ouvrir une procédure pour enquêter sur la gestion économique du PSG. En effet, dans son règlement, l’ICFC a pour objet de sanctionner les clubs dont les dépenses pour l’effectif professionnel surpassent les revenus. Même si l’UEFA a récemment autorisé les propriétaires des clubs, à compenser des pertes dans une certaine limite, cette barrière est bien évidemment franchie avec plus de 200 millions d’euros de pertes. Un dossier à surveiller de près donc, même si pour le moment, l’UEFA n’a lancé aucune enquête sur les finances du PSG, se contentant d’une demande de renseignements qui ne provoque absolument aucune inquiétude du côté de la direction parisienne.