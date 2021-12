L'énorme prolongation de Mbappé, quel cadeau !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En cette fin d’année, Kylian Mbappé n’a pas fait d'énorme fête dans un lieu grandiose pour célébrer son 23e anniversaire. Il s’est contenté d’un restaurant branché pour une soirée en toute décontraction.

Mais tout de même, l’attaquant du PSG a bien le droit de marquer le coup et il l’a fait avec des amis et coéquipiers. Surtout que, suspendu pour le match à Lorient, il a pu profiter de la soirée jusqu'au bout. C’est devant un énorme gâteau que le champion du monde 2018 a ainsi été pris en photo. En revanche, celle de ses coéquipiers du PSG a été beaucoup plus malicieuse, avec le cadeau d’un maillot du club de la capitale où figurait « Mbappé 2050 », histoire de le taquiner avec sa prolongation de contrat toujours évoquée, mais jamais signée. Un trait d’humour qui a fait sourire, et ce des deux côtés des Pyrénées. En Espagne, on estime que ce chambrage signifie que les joueurs du PSG savent parfaitement que l’espoir de le voir rester à Paris est particulièrement mince. Ce maillot était surtout pour taquiner un Kylian Mbappé qui a pris ça avec le sourire.

En tout cas, ce jour particulier a été aussi dignement fêté à Madrid, où deux joueurs majeurs ont décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour lui souhaiter un bon anniversaire. Il s’agit de Karim Benzema, son coéquipier en équipe de France qui lui a souhaité le meilleur pour la suite. Jusque-là, rien de bien étonnant. Mais c’est ensuite Vinicius Junior, l’attaquant brésilien du Real Madrid, qui a décidé de lui souhaiter bon anniversaire, le qualifiant de crack et laissant entendre qu’il était impatient de voir la suite. Sous-entendu pour la presse espagnole : une arrivée à Madrid en fin de saison. En tout cas, sans aller dans la communication officielle, la Maison Blanche soigne sa relation avec l’attaquant du PSG, même si les messages chaleureux devraient tout de même s’estomper avec la proximité de la confrontation entre les deux clubs en Ligue des Champions.