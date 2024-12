L’avenir du PSG dépend de Kolo-Muani

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Totalement inutilisé par Luis Enrique, Randal Kolo-Muani va pourtant avoir une importance cruciale dans la deuxième partie de saison du club de la capitale.

A son grand dam, les matchs internationaux sont finis pour 2024, et Randal Kolo-Muani pourrait tout simplement ne plus jouer au football jusqu’à la fin de l’année. Malgré l’absence d’avant-centre, le retour de blessure tardif de Gonçalo Ramos et le manque de solutions offensive, l’ancien nantais n’as pas les faveurs de Luis Enrique et squatte le banc de touche à chaque match. L’entraineur espagnol préfère même jouer sans numéro 9, plutôt que de lui donner du temps de jeu. Forcément touché par cette situation, « RKM » ne dit rien, et assure même quand les micros sont tendus qu’il a bien l’intention de rester et de gagner sa place. Mais la réalité du football moderne est bien différente, et son entourage a expliqué qu’un départ ne serait pas surprenant si le PSG ne comptait pas sur lui.

Pas de stars cet hiver au mercato !

Ce départ, s’il venait à se confirmer, servirait aussi à permettre au club parisien de se renforcer. Car dans le cas contraire, Jérome Rothen est très clair, sans la vente de Kolo-Muani, le PSG ne devrait pas recruter cet hiver, malgré les manques criants décelés en Ligue des Champions. « Dans la suite de la saison, le PSG se rend compte que c’est insuffisant. La prolongation de Luis Campos n’est pas imminente. La direction se pose des questions. On en vient au mercato. On entend que le PSG va absolument recruter, va se mettre sur un attaquant. S’il n’y a pas de départ de Kolo-Muani, ce qui est clair et net, c’est qu’il n’y aura aucune arrivée. Par contre, s’il y a un départ, ce que souhaite le club et le joueur, en cas d’offre intéressante, il est possible qu’il y ait un ou deux joueurs qui arrivent », assure l’ancienne patte gauche du PSG, pour qui Paris ne fera pas de folies au mercato, et restera sur une stratégie visant les meilleurs jeunes joueurs d’Europe, et donc pas forcément une star confirmée pour faire franchir un cap à cette équipe qui ne parvient pas à briller en Europe.