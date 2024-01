L'Atlético tente un coup énorme au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Recruté plus de 65 millions d'euros par le PSG, Gonçalo Ramos ne vit pas les débuts espérés dans la capitale. Un départ est même évoqué en cette fin de mercato hivernal.

Le PSG voulait changer pas mal de choses l'été dernier et a notamment décidé de se renforcer en attaque avec la venue de Gonçalo Ramos. Le joueur portugais savait que ses débuts seraient difficiles dans un club comme Paris. Mais il ne pensait sans doute pas à ce point. Si Luis Enrique lui a donné sa chance, l'Espagnol n'a pas vraiment fait enchainer Gonçalo Ramos. Avec le replacement de Kylian Mbappé au poste de numéro 9, le temps de jeu de l'ancien joueur du Benfica s'est considérablement réduit. A tel point que des rumeurs de départ l'envoient en Angleterre mais aussi en Espagne...

Gonçalo Ramos, direction l'Espagne ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gonçalo Ramos 🇵🇹 (@goncaloramos88)

Selon les informations d'El Gol Digital, l'Atlético surveille avec attention la situation de Ramos. Diego Simeone est un grand fan de son profil et rêve depuis longtemps de pouvoir le recruter. Le média rajoute que l'ancien du Benfica n'est pas contre un départ du PSG, désirant retrouver du plaisir sur le terrain et se préparer du mieux possible pour l'Euro 2024 avec le Portugal. D'après L'Equipe, Luis Enrique ne s'opposera pas à son départ en cas d'opportunités. Même sentiment chez les décisionnaires au Qatar. A noter néanmoins que le PSG a récemment levé l'option d'achat pour Gonçalo Ramos, désormais lié à Paris jusqu'en 2028. Un départ en prêt parait donc plus probable qu'autre chose. A savoir si l'Atlético pourra s'entendre avec le club de la capitale. Les prochains jours s'annoncent tendus sur le marché des transferts pour les champions de France, même si un départ de Ramos resterait étonnant au vu de l'investissement réalisé l'été dernier.