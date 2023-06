L’Arabie Saoudite débarque en France, c'est pour le PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Une délégation saoudienne a bien débarqué en France ces derniers jours dans l'espoir de faire un grand coup. Mais ce n'est pas l'OM qui est visé par ces émissaires, qui veulent convaincre Neymar de signer en provenance du PSG.

Toujours à la recherche d’une grande star pour imiter ses clubs rivaux, qui ont réussi à recruter Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, Al Hilal fait actuellement tout son possible pour recruter Neymar. Entre l'Arabie Saoudite et la France, l’histoire ne fait que commencer. Après avoir fait venir Karim Benzema dans son championnat, le pays de Golfe rêve maintenant de réaliser une nouvelle opération en rapport avec le football français. Pas forcément à Marseille, où les rumeurs de la Vente OM sont reparties de plus belle ces derniers jours avec le potentiel rachat du club phocéen de Frank McCourt par des Saoudiens, mais plutôt à Paris.

En effet, d’après les informations du média italien TMW, le club d’Al Hilal est en négociations avec Neymar. Ces derniers jours, le président du club arabe était même présent en Europe pour tenter de faire ce deal. Nul doute que ce rapprochement s'est fait avec l'accord du PSG. Malgré les divergences entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, la volonté d'indiquer la sortie au Brésilien et de lui trouver un nouveau club est réel, et l'ancien prodige de Santos pourrait bien céder aux sollicitations d'un pays qui investit très largement dans le football ces derniers mois.

L’Arabie Saoudite à Paris pour recruter Neymar

TMW - L'Al Hilal vuole una stella mondiale: il Presidente in Europa per Neymar. Che aspetta l'MLS https://t.co/2mnNMJigxf — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 15, 2023

Faute d’avoir pu récupérer Lionel Messi, qui a refusé un contrat présumé d’un milliard d’euros de l'Arabie Saoudite pour poursuivre sa carrière en MLS à l’Inter Miami, la formation la plus titrée du pays veut aussi son étoile. Ittihad ayant Karim Benzema, Al-Nassr ayant Cristiano Ronaldo, Al Hilal veut faire grandir la Saudi Pro League à sa façon en faisant venir Neymar. Pour cela, le fonds d'investissement saoudien a mis les petits plats dans les grands en préparant un contrat de 200 millions d’euros par saison pour l’attaquant brésilien. Un bail qui pourrait plaire à Neymar, même s’il se voit plutôt rester en Europe et plus précisément dans son club de Paris pour tenter de remporter une autre Ligue des Champions. Une compétition que l’ancien crack du Barça ne pourra pas gagner et bien évidemment même pas disputer en Arabie Saoudite, mais le PIF va continuer son travail de sape pour essayer de sortir Neymar de Paris avant la fin de ce mercato estival. Pour le moment, le cheminement est encore long, mais le forcing saoudien est réel.