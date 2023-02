Kylian Mbappé ne prolongera plus jamais au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Prolongé par le PSG à la surprise générale l'été dernier, Kylian Mbappé ne compte pas refaire le coup. Son départ est impossible à éviter à terme annonce la presse anglaise.

Sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2024, avec une option pouvant l’emmener jusqu’en 2025, Kylian Mbappé a montré son attachement à son club de coeur en restant dans la capitale française alors que tout le monde l’annonçait du coté du Real Madrid. Une fidélité qui a aussi eu des contreparties, puisque l’international français est désormais la tête d’affiche du club parisien, et celui qui tire l’équipe vers le haut. L’un des rares joueurs à le faire d’ailleurs, sachant que Neymar et Messi ont du mal, en dehors de la période qui a précédé la Coupe du monde, à montrer qu’ils sont motivés à faire grandir le Paris SG.

Mbappé attend toujours la révolution du PSG

Une situation qui agace Mbappé, meilleur joueur de son équipe malgré son retour en catastrophe pour aider Paris à éviter de prendre le bouillon face au Bayern Munich la semaine dernière. Un match qui, selon The Sun, aurait d’ailleurs achevé la réflexion du champion du monde 2018 au sujet de la suite de sa carrière. La révolution promise par Nasser Al-Khelaïfi n’a pas vraiment eu lieu, et Christophe Galtier se retrouve confronté aux mêmes problèmes que ses prédécesseurs, avec des joueurs qui débutent sérieusement les saisons et se laissent ensuite distraite pour le payer lors des matchs capitaux du printemps. Un scénario répétitif et qui lasse Kylian Mbappé.

L’attaquant français n’a pas spécialement l’intention de partir cet été, malgré l’intérêt du Real Madrid qui est toujours présent comme confirmé par The Athletic. Mais pour The Sun, le Kid de Bondy ne compte pas non plus aller au-delà de 2024 au PSG. La réflexion est valable peu importe ce qu’il se passera dans les prochains mois. S’il parvient à soulever la Ligue des Champions avec le maillot parisien sur le dos, il aura alors « fini le game » et pourra partir avec le sentiment du devoir accompli. Sous les vivas de la foule. Et si d’ici deux ans il n’avait toujours pas réussi dans sa mission, il quitterait également le PSG avec le sentiment d’avoir tout donné mais qu’il n’était dès lors pas possible d’atteindre le Graal avec le club francilien.

Le Real Madrid est toujours là

Un choix qui n’en est donc pas un, et qui confirme selon le tabloïd anglais que Mbappé va finir par quitter le PSG dans un peu plus d’un an, même si rien n’empêche le Real Madrid de tenter sa chance en fin de saison si jamais les choses ne s’arrangent pas à Paris. Il faut dire que le club espagnol a aussi des arguments, avec la volonté de recruter un grand attaquant pour aider à la transition après Karim Benzema. Et en 2024, la Maison Blanche pourrait bien avoir le choix entre Mbappé et Erling Haaland, et ne prendra probablement pas les deux.