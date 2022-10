Kylian Mbappé : Les bombes vont tomber sur le PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé est au coeur de toutes les attentions depuis 24 heures. Le joueur vedette du PSG ne s'est pas exprimé, mais les choses pourraient rapidement évoluer et du côté du Qatar on retient son souffle, car certaines révélations seront piquantes.

S’il n’y a pas de carburant dans les stations-service, il y a de l’eau dans le gaz entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Depuis son fameux tag #PivotGang, la star tricolore du club de la capitale a visiblement décidé de faire savoir que son mécontentement est énorme concernant sa situation au sein du PSG. Car de l’aveu même de plusieurs journalistes, c’est le clan Mbappé et personne d’autre qui depuis lundi soir, et les révélations de Daniel Riolo a fait exploser la cocotte-minute en laissant fuiter que l’attaquant tricolore était prêt à être transféré dès le mercato d’hiver, lassé d’être pris pour un âne par Nasser Al-Khelaifi, lequel lui avait promis monts et merveille afin qu’il prolonge son contrat jusqu’en 2025 avec le Paris Saint-Germain. Et visiblement, Kylian Mbappé a décidé de lancer les hostilités, et les choses ne devraient pas se calmer dans les prochaines heures.

Kylian Mbappé va bientôt s'expliquer

A en croire L’Equipe, la colère est énorme du côté du joueur de 23 ans et de son entourage, que des explications devraient rapidement sortir, afin que le grand public, de plus en plus agacé par le comportement de Kylian Mbappé, comprenne les motifs de cette exaspération. « Dans l'entourage de Mbappé, on assure que le problème dépasse le football, les simples promesses du printemps ou une question de positionnement. Que le climat autour de l'attaquant devient difficile à vivre et que les prochains jours livreront des explications plus précises. Ce qui est sûr, c'est que sa volonté de quitter le PSG est la conséquence de plusieurs semaines de malaise », explique le quotidien sportif, qui évoque évidemment ce mercato pas du tout conforme à ce qui avait été dit à Kylian Mbappé. Dans l’attente de ces futures révélations, Le Parisien fait une énorme révélation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En effet, lors de la première journée de championnat de Ligue 1, Kylian Mbappé avait officiellement déclaré forfait, car il « souffrait des adducteurs », l’attaquant étant donc absent pour la démonstration du PSG à Clermont (0-5). Mais le quotidien francilien affirme que cette blessure était fictive. « Son absence dès le premier match de championnat, le 6 août à Clermont, n’était pas due à une blessure, comme l’a relayé la version officielle. Le champion du monde a vite senti que la réalité n’était pas conforme au projet que lui avait présenté Nasser Al-Khelaïfi », précise Laurent Perrinet, tandis que Dominique Sévérac confirme que la situation est désormais hors de contrôle, même si les dirigeants qataris sont, eux, déterminés à conserver Kylian Mbappé comme cela avait été le cas lors du mercato 2021, au point de refuser une offre à 200 millions du Real Madrid.

Mbappé veut partir de toute urgence du PSG

Du côté de Kylian Mbappé, la confiance en Nasser Al-Khelaifi est désormais totalement à oublier. « Rien ne va plus désormais entre le PSG et Mbappé. Son immense et semble-t-il irréversible ras-le-bol, un écœurement même, ne vise pas l’entraîneur ni le conseiller sportif, Luis Campos. Les deux hommes sont embarqués dans la même galère que lui et restent très proches du joueur. En cas de départ, le leur pourrait suivre dans la foulée, dès janvier ou au plus tard en fin de saison. Car les promesses non tenues et de la détérioration de sa relation avec son employeur provoquent un séisme sur la planète football : le natif de Paris entend partir dans moins de trois mois et porter au plus tard le 1 février les couleurs d’un autre club », annonce le journaliste du Parisien.

Les interrogations de K.Mbappé concernant le terrain et le projet sont réelles et ne datent pas d’hier. Mais selon nos informations, entre également en ligne de compte des considérations qui dépassent le cadre du terrain et même du football. @RTLFoot @RTLFrance — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) October 11, 2022

Et si le PSG prend cher, il se pourrait bien que le club de la capitale ne soit pas le seul « coupable » dans ce désir de Kylian Mbappé de quitter le club de Ligue 1 et donc le championnat de France. Pour Philippe Sanfourche, l’ambiance globale autour du joueur de l’équipe de France est également un motif de vouloir aller voir ailleurs. « Les interrogations de K.Mbappé concernant le terrain et le projet sont réelles et ne datent pas d’hier. Mais selon nos informations, entre également en ligne de compte des considérations qui dépassent le cadre du terrain et même du football », précise le chef de la rubrique football de RTL.