Kylian Mbappé et le PSG c'est fini, l'argent n'achète pas tout

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé sera à un tournant de sa carrière à l'issue de la saison, alors que la star du PSG est en fin de contrat et n’a toujours pas donné son feu vert pour prolonger. Une aubaine pour le Real Madrid.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision quant à son avenir. Cet été, l’international français a refusé les avances du PSG en ce qui concerne une prolongation de contrat. Le capitaine des Bleus se donne le temps de la réflexion et tranchera en fin de saison alors que le Real Madrid le courtise toujours avec assiduité. A un an de la fin de son contrat au PSG, le club merengue aurait pu dégainer une proposition de transfert lors du dernier mercato estival mais contre toute attente, Florentino Pérez n’a pas bougé un orteil.

Pour le président du Real Madrid, le rêve ultime est de recruter Kylian Mbappé pour zéro euro à la fin de la saison, un scénario qui terrifie le PSG. La fin de l’histoire a pourtant de grandes chances de s’écrire ainsi. Cela est même inévitable aux yeux d’Oscar Damiani, célèbre agent de joueurs, qui a évoqué le sujet dans une interview accordée à Tutto Mercato Web.

Kylian Mbappé doit quitter le PSG selon Oscar Damiani

« S’il prend en fin de saison une décision sportive, il quittera le club et il signera au Real Madrid. En revanche, si sa décision est économique, alors il restera au PSG, qui peut lui offrir plus que le Real. Mais je pense que s'il remporte la Ligue des Champions avec Paris, il aura certainement envie de se lancer dans une nouvelle aventure » a estimé l’agent de joueurs, pour qui la logique des choses est de voir Kylian Mbappé quitter le Paris Saint-Germain pour relever un nouveau défi au Real Madrid. Mais la puissance financière du Qatar laisse la porte ouverte à tous les scénarios, y compris à une nouvelle prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Une prolongation qui serait terrible pour le Real Madrid, dont les dirigeants feraient définitivement une croix sur l’ex-attaquant de l’AS Monaco. Les moyens financiers sont en effet bien favorables à QSI avec l'Emir du Qatar, mais Kylian Mbappé a déjà fait le coup à plusieurs reprises de snober le Real Madrid. Et niveau financier, le joueur français ne sera pas totalement perdant s'il venait à signer en Espagne.