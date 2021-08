Kylian Mbappé au Real Madrid, la rupture est proche !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mauricio Pochettino a clairement fait savoir qu'il comptait sur Kylian Mbappé pour le déplacement du PSG dimanche à Reims. Du côté de Madrid on commence à suer à grosses gouttes.

Les heures passent et rien de ce qui n’avait été annoncé jeudi par les médias madrilènes ne se déroule comme ils les prévoyaient dans le dossier Kylian Mbappé. Alors que Marca et les autres annonçaient un accord vendredi, et la possibilité que l’attaquant français arrive ce samedi, rien de cela n’aura lieu. Et si Florentino Perez espérait que Mbappé soit dispensé du match de dimanche soir entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims, Mauricio Pochettino n’a pas du tout laissé cette impression à la veille du match à Auguste-Delaune. Après avoir précisé que jamais Kylian Mbappé ne lui avait fait part de son désir de signer au Real Madrid, l’entraîneur du PSG a fait savoir qu’il comptait sur son joueur.

Madrid doute désormais de la signature de Mbappé

Tout cela commence à sérieusement faire douter les dirigeants du Real Madrid sur la possibilité de finir le travail dès ce mercato. Et même si la Casa Blanca laisse toujours fuiter le fait qu’une signature pour 0 euro dans quelques mois ne lui déplaira pas, il est évident que les Merengue veulent finir le travail dès maintenant. Mais selon RMC, du côté du Paris Saint-Germain, depuis le refus de la première offre de 160 millions d’euros, rien n’a changé et Nasser Al-Khelaifi ne veut pas répondre au deuxième chèque tendu par Florentino Perez.

Un silence qui agace au plus haut point le Real Madrid et les médias qui lui sont proches. Ce samedi, l’envoyé spécial d’El Chiringuito en a fait des tonnes en filmant Kylian Mbappé sortant du Camp des Loges avec un sac du PSG contenant quelques affaires, sur le thème « Et si Mbappé avait vidé son casier au centre d’entraînement ? », mais quelques minutes c’est une photo de l’attaquant français sur Instagram qui a une nouvelle fois calmé la presse espagnole. Mbappé est tout sourire face à Lionel Messi lors de l’entraînement de ce samedi matin.

Pour Loïc Tanzi, c’est le statu quo absolu dans ce dossier et pour le Real Madrid l’heure est probablement venue de faire savoir au Paris Saint-Germain que tout cela devait cesser rapidement. « À Madrid aujourd’hui, on explique qu’on n’attendra pas dans cette situation jusqu’à mardi et qu’il faudra que le PSG se positionne avant sinon le Real arrêtera tout souhait de recruter le Français cet été et se lancera dans l’opération pour le faire signer libre la saison prochaine (...) Un ultimatum officiel des Madrilènes n’est pas à exclure, même s’il n’est officiellement pas encore arrivé sur le bureau parisien. », indique le journaliste de RMC. Pas de quoi affoler les dirigeants parisiens, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ayant visiblement décidé de ne pas se plier à la stratégie agressive du Real Madrid.

Et c'est désormais la radio TalkSport qui affirme que la rupture est désormais proche, les dirigeants madrilènes pourraient même faire officiellement savoir qu'ils ne veulent plus recruter Kylian Mbappé cet été. Le week-end sera chaud, d'autant qu'évidemment Josep Pedrerol annonce pour ce samedi à minuit une nouvelle émission spéciale sur le dossier Kylian Mbappé, même si pour l'instant les précédents ont ressemblé à bonne soirée de divertissement plus qu'à une vraie émission de football.