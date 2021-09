Kylian Mbappé au Real, le vestiaire du PSG a tremblé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé a vécu un été agité avec une offre à plus de 180 millions d’euros du Real Madrid dans la dernière ligne droite du mercato.

Le Paris Saint-Germain a pris l’énorme risque de refuser cette proposition du Real Madrid, en dépit de la situation contractuelle de Kylian Mbappé, dont le bail expire en juin prochain. A un an de la Coupe du monde au Qatar, les dirigeants du PSG ne souhaitaient pas entendre parler d’un départ de l’international tricolore, et vont maintenant faire tout leur possible pour le prolonger. Ce ne sera pas chose aisée, Kylian Mbappé ayant le rêve de rejoindre le Real Madrid afin de passer un cap important dans sa carrière. Cet été, de nombreux supporters et observateurs pensaient que le départ de Mbappé était une certitude. Mais dans une interview accordée à la Cadena Ser, Ander Herrera a fait savoir que la confiance était plutôt au rendez-vous, même si les certitudes n'existent pas dans le monde du mercato.

La prédiction d'Ander Herrera

« Mbappé ? J’ai eu la sensation qu’il allait rester, j’étais sûr à 95%. Mais vous avez toujours ce doute jusqu’au dernier moment que les négociations se passent à un autre niveau, loin du joueur de football. Mais ce que le club nous avait toujours dit, c’est que Kylian resterait, et je le pensais vraiment. Et lui-même me l’avait confirmé ! Je lui avais demandé deux semaines avant la fin du marché des transferts, sous le ton de la blague, et il m’avait répondu : ‘non, non, je suis là, je suis là’. Donc tout ce qui sortait dans la presse m’a semblé étrange. Ce que je lisais dans la presse ne coïncidait pas avec ce que je voyais au jour le jour. S’il parvient à marquer des buts et à être heureux, nous allons essayer de le convaincre de rester. Il y a des leaders qui donnent l’exemple : c’est Léo (Messi). Il est le premier à être à l’entraînement. Voir que ton numéro 1 ne prend pas l’entraînement à la légère, ça ne te repose pas » a lancé le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, évidemment très heureux que Kylian Mbappé soit rester au club. Et qui espère maintenant que l’international tricolore prolongera l’aventure au PSG.