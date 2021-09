Kylian Mbappé, sa mère au coeur de révélations fracassantes

Dans : Equipe de France.

Par Baptiste Mulatier

Dans son livre « Du mondial à l’Euro, histoire d’un rendez-vous raté », Baptiste Deprez fait quelques révélations surprenantes sur le comportement des parents de Kylian Mbappé pendant l’Euro.

Kylian Mbappé a vécu un été compliqué. Entre les spéculations autour de son avenir au Paris Saint-Germain, qui l’a finalement retenu apparemment contre son gré, et son Euro raté, le champion du monde 2018 a sans aucun doute traversé la période la plus difficile de sa carrière. Vexé et touché après l’élimination en huitièmes de finale contre la Suisse, Kylian Mbappé s’est entretenu avec Noël Le Graët, seul, alors que sa mère aurait voulu être présente. « Sa maman m'a demandé à être reçue avec lui après l'Euro. J'ai dit de façon très claire que j'acceptais de recevoir Kylian tout seul, car je ne reçois jamais les familles, ça c'est clair. J'ai donc vu Kylian en tête à tête à la FFF. C'est un garçon qui était contrarié par son penalty, sa performance et les critiques », révélait au grand public le président de la Fédération Française de Football. La mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, plus discrète que le papa Wilfried Mbappé, agirait dans l’ombre. Dans son livre « Du mondial à l’Euro, histoire d’un rendez-vous raté », Baptiste Deprez évoque les réunions secrètes entre la protectrice du joueur du numéro 10 des Bleus et les journalistes.

« Madame Mbappé prenait soin de faire passer quelques messages sur la vie des Bleus »

« La scène est quelque peu cocasse. A plusieurs reprises pendant l’Euro, les parents de Kylian Mbappé, et notamment sa mère, Fayza, ont tenu salon avec différents journalistes, la plupart du temps entre les rencontres de l’Équipe de France, pour évoquer les coulisses de la sélection, et forcément la situation de leur fils, ainsi que son positionnement au sein des champions du monde. Cette séquence eut lieu notamment à Budapest, dans un café-restaurent de la cité hongroise qui vit madame Mbappé échanger avec certains de mes confrères sur divers sujets d’actualité. Pour une conférence de presse informelle, loin des regards et micros coupés. Tout en prenant soin de faire passer quelques messages sur la vie des Bleus ; mais surtout la place qu’occupait Kylian dans le collectif mis en place par Didier Deschamps », dévoile le journaliste du Figaro. Kylian Mbappé ne se sentait-il pas à son aise aux côtés de Karim Benzema et Antoine Griezmann ? Ou ses parents estimaient eux-mêmes que leur fils n’était pas mis dans les meilleures conditions ? Quoi qu’il en soit, l’ambiance pendant l’Euro semblait bien lointaine de celle de la Coupe du monde en Russie. Ces révélations devraient ternir un peu plus l’image de Kylian Mbappé, déjà sifflé plusieurs fois au Parc des Princes à cause de sa volonté de rejoindre le Real Madrid.