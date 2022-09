Kylian Mbappé a tranché pour l'après-PSG

Dans : PSG.

En fin de saison, l'avenir de Kylian Mbappé sera de nouveau sur la table. Les clubs anglais ont les dents longues, mais la star du PSG a son plan de carrière en tête.

L’Equipe a remis une pièce dans la machine cette semaine en dévoilant que Kylian Mbappé serait l’été prochain à un an de la fin de son contrat avec le PSG, et non pas deux ans. Si le numéro 7 parisien est concentré sur sa saison actuelle et ses grandes ambitions, cela démontre bien qu’il n’a pas voulu s’engager sur le très long terme avec le champion de France, et attend donc de voir si le projet est à sa taille. De quoi relancer des clubs anglais qui ne reculent devant rien pour recruter celui que l’on annonce comme le futur Ballon d’Or, même s’il n’est pas le premier à devoir porter ces attentes. Le Real Madrid est certainement un peu échaudé avec le dossier Mbappé, et cela pourrait donc donner des envies à Chelsea, Manchester United ou City.

Les Anglais ont les moyens de se payer Mbappé

Le club londonien vient de changer d’ère et son propriétaire américain Todd Boehly rêve d’une énorme tête d’affiche pour mettre Chelsea au centre de la carte. Les deux formations de Manchester ont des moyens colossaux, même si City est très bien pourvu devant avec le recrutement récent d’Erling Haaland, et que United apparait beaucoup moins glorieux que par le passé. Néanmoins, il y a aussi une donnée économique, et les clubs anglais peuvent mettre ce que quasiment personne en Europe peut aligner pour un tel joueur.

Le clan Mbappé vote Madrid après le PSG

Mais pouvoir se le payer est une chose, l’attirer en est une autre. Le média anglais Team Talk estime que la différence est énorme et que pour le clan Mbappé, la Premier League n’est pas la destination privilégiée si jamais il devait quitter un joueur le Paris SG. Aucun doute n’est possible, c’est toujours le PSG qui est au centre de ses préoccupations, mais le Real Madrid reste son grand rêve. Malgré les moyens financiers colossaux en provenance d'Angleterre, Kylian Mbappé pourrait ainsi prouver que sa carrière n’est pas digérée par l'argent, et serait même capable d’accepter une offre financière moins importante si jamais il devait rejoindre le Real Madrid, où il ne sera pas non plus payée en cacahuètes.

Mais dans la carrière pour le moment quasiment parfaite du jeune champion du monde, le plan reste de disputer la saison avec le PSG, et la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus pendant qu’il est Parisien, ce à quoi l’Emir tenait absolument. Ensuite, si un transfert pour le Real Madrid devait se faire, le timing serait jugé idéal pour le clan Mbappé, qui préférerait prendre la place de Karim Benzema, qui va vers ses 35 ans, plutôt que de devoir cohabiter avec lui en attaque, comme cela aurait été le cas cette saison par exemple. Un plan bien ficelé, même s’il reste bien évidemment encore beaucoup d’inconnues, comme le fait de savoir s’il ira au bout de son contrat avec le Paris SG, où bien s’il fera jouer cette option pour une année supplémentaire qui l’emmènerait jusqu’en 2025.