Kolo Muani va signer au PSG, Francfort attend l'offre fatale

Le départ de Neymar ayant fait entrer de l'argent frais dans les caisses du PSG, les dirigeants parisiens vont rapidement investir. La presse allemande confirme l'imminence d'une offre des champions de France à Francfort pour faire signer Randal Kolo Muani.

Le Paris Saint-Germain vit un mercato d’une intensité incroyable, car si l’on s’est focalisé sur quelques énormes dossiers, les départs s’enchaînent, libérant des places dans le vestiaire et soulageant les finances. Au lendemain de l’officialisation du transfert de Neymar à Al-Hilal, Nasser Al-Khelaifi a déjà tourné la page et le dirigeant qatari revient aux affaires en se tournant vers une fin de mercato très active. Afin de continuer à montrer à Kylian Mbappé que le PSG avait vraiment changé, Luis Campos a désormais pour mission de recruter un nouvel attaquant, et la piste la plus chaude est évidemment Randal Kolo Muani. L’attaquant tricolore de l’Eintracht Francfort ne s’oppose pas à un retour en Ligue 1 un an après avoir quitté le FC Nantes. Le club de Bundesliga est prêt à accepter un transfert et attend la première offre parisienne.

Kolo Muani a un bon de sortie

Sport Bild explique ce mercredi que les dirigeants de Francfort sont prêts à attendre le dernier moment pour vendre Randal Kolo Muani, dans la mesure où le prix payé par le Bayern Munich pour Harry Kane incite l’Eintracht à pousser le curseur jusqu’à 100 millions d’euros pour la cession de l’attaquant français de 24 ans. De son côté, Sport.de précise que Dino ToppMöller, l’entraîneur de l’équipe de Bundesliga, est conscient de cette situation, mais que cela ne l’inquiète pas plus que cela. A Francfort, on a accordé un bon de sortie à Kolo Muani et rien n’a changé même si les semaines passent et que la compétition va reprendre. Le média sportif allemand précise que la seule incertitude concerne le timing de ce possible transfert, les responsables du club allemand ne sachant pas si le PSG va vouloir finaliser cette semaine l’opération ou attendre l’ultime moment pour faire baisser le prix.