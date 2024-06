Kimpembe viré, le PSG arrête les frais

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dans le grand ménage effectué cet été sur les joueurs peu utilisés, le PSG compte se défaire de Presnel Kimpembe. Mais pour le club de la capitale, le plus difficile sera de recevoir des offres pour son défenseur central blessé depuis plus d'un an.

Pour pouvoir construire un effectif capable de plaire à Luis Enrique, le PSG va effectuer un joli coup de balai cet été. Cela a déjà commencé avec les fins de contrat de plusieurs joueurs comme Layvin Kurzawa, Sergio Rico, Keylor Navas et Alexandre Letellier, qui vient d’apprendre que l’entraineur espagnol le laissait donc repartir, n’ayant pas besoin d’un quatrième gardien pro sur les séances. Un autre élément peu utilisé pourrait bien se voir indiquer également la sortie, et il s’agit de Presnel Kimpembe.

Blessure et prolongation, Kimpembe a un gros contrat

Enfant du club, le défenseur central a toutefois disparu de la circulation depuis deux ans, lui qui jouit d’un très bon contrat en raison de sa prolongation actée dans un moment très douteux, quand le champion du monde 2018 subissait une nouvelle intervention chirurgicale pour sa blessure au tendon d’Achille, en décembre 2023. Avec 15 matchs joués en quasiment deux ans, Kimpembe ne peut pas faire partie des plans en béton de Luis Enrique pour la saison prochaine, et Foot Mercato annonce que le PSG ouvrira la porte à un départ en cas d’offre, sans être trop regardant. Une manière de dire au revoir à l’international français qui a désormais 28 ans, et ne semble toujours pas proche d’un retour. Il a certes repris part à l’entrainement collectif avant la finale de la Coupe de France, mais n’avait pas réussi à tenir le rythme et avait du reprendre le travail individuel pour finir la saison.

Pas de présence dans le groupe donc, et même s’il était là pour fêter la victoire contre l’OL, il ne fait pas partie des joueurs sur lesquels son club de toujours s’appuie pour la saison prochaine. Toutefois, son départ n’est pas acté, car avec un bilan sportif aussi faible en raison de ses blessures, peu de clubs risquent de venir aux renseignements, ou même de faire une offre correcte pour lui permettre de conserver son salaire, cet été. Et « Presno » possède un contrat allant jusqu’en juin 2026 tout de même.