Kimpembe, Mbappé et le le brassard-gate, Daniel Riolo allume Galtier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lundi soir, Kylian Mbappé était le capitaine du PSG sur la pelouse de Lens pour affronter les amateurs du Pays de Cassel en Coupe de France. Presnel Kimpembe a réagi aux déclarations de Christophe Galtier, accusé par Daniel Riolo de n'avoir pas assumé sa décision jusqu'au bout.

Après la rencontre, Christophe Galtier est revenu sur sa décision de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, alors que Marquinhos, Marco Verratti ou encore Presnel Kimpembe étaient absents. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a confié que Kylian Mbappé était le second capitaine du club, une déclaration qui a surpris dans la mesure où, depuis le début de la saison, c’est Presnel Kimpembe qui est le vice-capitaine à Paris et qui remplace Marquinhos au besoin. Fâché, l’international tricolore a fait part de son incompréhension sur les réseaux sociaux en expliquant que le club ne l’avait pas informé de son déclassement et que par conséquent, il était toujours le vice-capitaine du Paris Saint-Germain selon lui.

Quatre vice-capitaines derrière Marquinhos ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Selon les informations de L’Equipe, Christophe Galtier et Presnel Kimpembe ont eu une explication à ce sujet afin d’éviter tout malentendu. L’entraîneur du PSG a fait part de sa confiance à Kimpembe, en lui rappelant qu’à ses yeux, Marquinhos était le capitaine et que derrière le Brésilien, ils étaient quatre joueurs potentiellement capitaines sur la même ligne : Marco Verratti, Sergio Ramos et donc Presnel Kimpembe ainsi que Kylian Mbappé. En interne, on assure que l’incident est clos. « Il y a quatre vice-capitaines : Kimpembe, Verratti, Mbappé et Ramos, sans ordre de préférence. Lundi, Kimpembe et Verratti étaient forfait, il restait Mbappé et Ramos. De part son ancienneté et ce qu'il représente dans ce projet, Kylian était donc capitaine » glisse une source proche de Christophe Galtier.

Riolo allume la gestion de Galtier au PSG

Mais alors que cette polémique a éclaté de manière totalement inutile, Daniel Riolo s’interroge sur l’ambiance qui règne en interne au PSG pour qu’une si petite étincelle puisse déclencher tout d’un coup un incendie. « Cette histoire de vice-capitanat, c'est une guignolade ! Est-ce qu'on se rencontre du ridicule dans lequel sombre ce club. Soi-disant il allait affronter et surmonter une révolution l'été dernier grâce au dos Campos/Galtier. Galtier n'a pas été foutu de dire dans les yeux à Kimpembe qu'il lui retirait, ce statut de vice-capitaine » peste le journaliste de RMC avant de conclure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« Visiblement ils nous font croire qu'ils ont remis de l'ordre en inventant une histoire de quatre vice-capitaines. C'est totalement ridicule ! Il va falloir maintenant dire à Mbappé 'attend Kylian, je me suis gouré tu es dans la poule des quatre vice-capitaine et quand Marquinhos n'est pas là je choisirais au dernier moment'. Et si c'est Kimpembe choisi et non Kylian Mbappé la première fois, ben c'est mort » a lâché Daniel Riolo, qui a par ailleurs confié qu’il aimerait que Mbappé soit le capitaine n°1 du PSG… devant Marquinhos. Un avis de plus en plus massivement partagé dans la capitale française alors que Galtier peine à simplement assumer que l’ancien Monégasque soit le vice-capitaine.