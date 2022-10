Kalulu a un message de Milan pour le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours à la recherche d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain s’intéresse notamment à Pierre Kalulu. Mais le Milan AC a d’autres plans pour le Français dont les agents ont clairement été informés de la situation.

Voilà pourquoi Christophe Galtier était si agacé après la fermeture du marché des transferts. Une ou plusieurs absences dans son arrière-garde, et l’entraîneur du Paris Saint-Germain se retrouve vite en difficulté pour composer son équipe. Le technicien a commencé par utiliser le milieu Danilo Pereira en dépannage, avant d’opter pour un changement de système. Une situation incompatible avec les grandes ambitions du club de la capitale. Il faut donc s’attendre à l’arrivée d’un défenseur central en janvier prochain.

On sait que le Paris Saint-Germain n’a pas abandonné la piste Milan Skriniar. L’Inter Milan tente de prolonger le Slovaque à quelques mois de la fin de son contrat. Mais les Parisiens ont de réelles chances de parvenir à leurs fins. Et en cas de nouvel échec, l’actuel leader de Ligue 1 tient une alternative dans la même ville. En effet, le Paris Saint-Germain s’intéresse également à Pierre Kalulu (22 ans) du côté du Milan AC. Cette fois, il s’agit d’un profil prometteur et beaucoup moins expérimenté. Il n’empêche qu’à l’image du voisin avec Milan Skriniar, les Rossoneri tiennent au Français.

Milan retardé mais confiant

Le média Calciomercato affirme que le champion d’Italie négocie la prolongation de son défenseur polyvalent sous contrat jusqu’en 2025. A noter que le récent changement d’agents de Pierre Kalulu oblige le Milan AC à reprendre les discussions à zéro. Un premier rendez-vous avec Stellar Sports, l’agence qui représente désormais l’ancien Lyonnais, serait prévu dans les prochains jours. L’idée serait de tripler son salaire actuel (400 000 euros par an) et de l’augmenter encore au fil des saisons. Confiant, le club lombard aurait indiqué à Stellar Sports qu’un départ n’était absolument pas d’actualité. Un message à transmettre au Paris Saint-Germain.