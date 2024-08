Julian Alvarez va signer au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un journaliste espagnol est formel, le PSG a fait l'offre qu'il faut pour faire signer Julian Alvarez, et Manchester City tout comme le joueur argentin vont l'accepter.

Journaliste pour El Chiringuito très suivi en Espagne, François Gallardo envoie une bombe en annonçant que le PSG a pris les devants dans le dossier Julian Alvarez. L’attaquant de Manchester City est en grand froid avec son entraîneur Pep Guardiola, laissant entendre qu’il était déçu non pas de son temps de jeu, mais d’être toujours écarté pour les gros matchs. Cette prise de parole a mis en éveil deux clubs principalement : l’Atlético de Madrid et le PSG. Alors qu’il se murmurait que les relations tumultueuses entre la France et l’Argentine sur le plan sportif pouvaient freiner une arrivée du Sud-Américain à Paris, le journaliste affirme que c’est bien le club tricolore qui a fait la différence.

Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a effectué une offre impossible à refuser, que ce soit par Julian Alvarez en personne, ou par Manchester City qui peut empocher un gros magot pour un remplaçant. Les détails ne sont pas encore révélés mais le club espagnol était pressenti pour faire une offre à 60 millions d’euros bonus compris pour essayer de faire signer l’Argentin. Le PSG aurait ainsi pu proposer 70 millions d’euros hors bonus pour faire la différence, selon les médias anglais ce week-end.

L'Atlético n'est pas d'accord

Cette information a provoqué l’incrédulité dans l’entourage de l’Atlético de Madrid, pour qui rien ne laisse penser que ce dossier est terminé. Très influent en Espagne, François Gallardo a reçu une vague de critiques pour ce message musclé qui donne au PSG un attaquant de premier plan afin de compenser le départ de Kylian Mbappé. La partie est toutefois loin d’être jouée selon la presse espagnole, qui estime qu’Alvarez, parti pour de courtes vacances après la fin de son aventure aux Jeux Olympiques, va désormais étudier les offres qui sont sur la table. Cela alors que Manchester City n’a pas officiellement reconnu que son attaquant était sur la liste des transferts.