PSG : Icardi vendu cet été, l'Italie en rêve

Auteur d’une première partie de saison totalement blanche au PSG en raison de blessures à répétition, Mauro Icardi va mieux depuis quelques semaines.

Auteur de six buts et quatre passes décisives depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, l’avant-centre argentin reste sur un but sur la pelouse du Vélodrome contre l’OM. En concurrence avec Edinson Cavani la saison dernière, l’Argentin est cette fois le titulaire indiscutable en attaque aux yeux de Mauricio Pochettino, devant le jeune et prometteur Moise Kean. Et visiblement, le retour en forme de Mauro Icardi ne passe pas inaperçu en Italie puisque selon les informations obtenues par Calcio Mercato, deux cadors de la Série A sont grandement intéressés par le come-back de l’ex-capitaine de l’Inter Milan.

Rome sur les rangs, la Juventus aussi

Le média croit savoir que l’AS Roma est sur les rangs pour s’octroyer les services de Mauro Icardi afin de combler le probable départ d’Edin Dzeko. Mais le club de la Louve n’est pas le prétendant le plus sérieux de l’international argentin du Paris Saint-Germain. Et pour cause, la Juventus Turin est toujours sur les rangs, comme ce fut déjà le cas l’été dernier. Andrea Pirlo est convaincu du talent de Mauro Icardi, qu’il aimerait associer à Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Reste maintenant à voir si les deux clubs de Série A ont les liquidités nécessaires afin de soumettre une proposition attractive au Paris Saint-Germain. De son côté, Mauricio Pochettino devrait s’opposer au départ de Mauro Icardi. Mais dans le contexte financier actuel, le champion de France sera à l’écoute des propositions, et pourrait craquer en cas d’offre XXL. D’autant que dans l’esprit de Leonardo, une grosse vente d’Icardi est susceptible de permettre au PSG de recruter définitivement Moise Kean, prêté sans option d’achat par Everton.