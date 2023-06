João Felix au PSG, Luis Enrique va frapper

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a commencé à travailler avec Luis Campos sur le recrutement estival. Le futur coach parisien reste attentif au marché et se verrait bien profiter de la situation du milieu offensif João Felix, toujours indésirable à l’Atlético Madrid.

Pour assister à la nomination de Luis Enrique, il faudra peut-être attendre quelques jours supplémentaires. Le temps que le Paris Saint-Germain se sépare définitivement de Christophe Galtier. L’entraîneur français n’a pas encore trouvé un accord pour ses indemnités de licenciement. Et sa garde à vue, dans le cadre des accusations de discrimination à l’OGC Nice, ne devrait pas accélérer les discussions.

Luis Enrique quiere a Joao Félix para el PSG. @relevo https://t.co/etGJRhixWe — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 30, 2023

Quoi qu’il en soit, Luis Enrique a commencé à travailler avec Luis Campos sur le marché des transferts. On peut penser que le conseiller sportif consulte son futur coach avant de passer à l’action sur ses différentes pistes. Et de son côté, l’Espagnol ne s’interdit pas de proposer des cibles. En effet, le journaliste de Relevo Matteo Moretto nous apprend que Luis Enrique a demandé la signature de João Felix (23 ans).

João Felix ne veut pas retrouver Simeone

Le technicien connaît sans doute la situation de l’international portugais et voit une occasion à saisir pour le Paris Saint-Germain. Il est vrai que le milieu offensif sous contrat jusqu’en 2027, non conservé par Chelsea suite à son prêt d’une demi-saison, ne devrait pas s’éterniser à l’Atlético Madrid. João Felix n’est pas un grand admirateur de l’entraîneur Diego Simeone et ne s’imagine pas revenir dans la capitale espagnole.

Le pensionnaire de Liga ne devrait pas s’opposer à son départ. Comme Chelsea, le Paris Saint-Germain pourra peut-être solliciter un prêt. D’après notre confrère, l’ancien joueur de Benfica considère le champion de France comme une « bonne option ». Lui dont l’agent Jorge Mendes aime placer ses clients du côté du Parc des Princes. Cependant, de son côté, RMC affirme que le PSG n'a pas du tout l'intention de se positionner dans ce dossier, une indication à prendre avec des pincettes, Paris ayant souvent fait surpris le média français ces derniers mois.