PSG ‍: Campos et le Mendes Saint-Germain, les agents râlent

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après deux mercatos jugés décevants, Luis Campos se sait attendu au tournant cet été. Mais une fois de plus, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain n’échappe pas aux critiques à cause de ses liens étroits avec l’agent Jorge Mendes.

Connu pour la qualité de son réseau, ses compétences et sa proximité avec Kylian Mbappé, Luis Campos ressemblait au candidat idéal pour gérer le secteur sportif du Paris Saint-Germain. Près d’un an plus tard, force est de constater que le conseiller n’a pas répondu aux attentes. A l’image des flops Carlos Soler et Hugo Ekitike, ses deux premiers mercatos n’ont pas renforcé l’effectif. D’où la déception de l’agent Hervé Marchal qui a bien connu le Portugais pendant son passage à l’AS Monaco.

Campos déçoit au PSG

« Je pensais qu’avec lui, le PSG réussirait à monter un vrai collectif, un peu comme Manchester City qui n’est pas une équipe basée que sur des stars, a commenté le représentant contacté par 20 Minutes. Mais l’ensemble a manqué de cohérence, c’est là où il n’a pas réussi son pari. C’est peut-être dû aussi au contexte parisien, au management de la direction qatarie. » Ou bien à l’obstination de Luis Campos à travailler avec Jorge Mendes. Vitinha, Renato Sanches et maintenant Marco Asensio ainsi que Manuel Ugarte… Tous sont gérés par l’agence du Portugais Gestifute. De quoi agacer ses homologues.

Montant du transfert : 40M€, hors bonus. Même si les bonus sont activés, le transfert n’atteindra pas les 45M€. https://t.co/84n7LxE3BU — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 29, 2023

« Il est nul, a lâché un agent expérimenté. Ugarte à ce prix-là (60 M€), quand on a des Khéphren Thuram ou d’autres top joueurs en France ? Il faut m’expliquer. Il y a des choses très bizarres qui se passent, et il n’y a pas besoin d’être agent depuis 20 ans pour s’en rendre compte. Je peux appeler 50 fois pour des joueurs, il ne va même pas les regarder. Ce qui n’était pas le cas d’Antero Henrique. Lui, c’est un charmeur, un vendeur, un acheteur, mais un mec qui veut savoir ce qu’il se passe sur le marché. On peut discuter avec lui. Pas avec Luis Campos. » Preuve que le conseiller parisien a bien réduit son répertoire.