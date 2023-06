Mercato: Luis Enrique envoie sa liste à Luis Campos

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Luis Enrique est le choix du PSG pour le poste d'entraîneur. Toutefois, sa nomination officielle traine alors que le mercato est déjà lancé. Pas de panique cependant puisque, depuis Ibiza, Enrique donne déjà ses instructions en terme de recrutement.

Les vacances sont terminées pour Luis Enrique. Six mois après son départ de la sélection espagnole, il va retrouver un banc en prenant en charge le PSG. Il ne reste plus qu'à signer le contrat avec le club parisien et à officialiser cette collaboration. Toutefois, trois jours après l'annonce du choix du PSG en sa faveur, Enrique n'a pas encore pris place sur le banc parisien. Le PSG doit encore réussir à trouver un accord pour libérer Christophe Galtier. Pendant ce temps-là, Luis Enrique prend du bon temps à Ibiza mais 100% de son temps n'est pas consacré à la farniente. Paris est présent dans son esprit et dans ses discussions.

Kane, Hernandez, deux milieux : Enrique exigeant

Depuis les Baléares, Luis Enrique commande déjà le mercato parisien comme le dévoile le compte Twitter Sports Zone. Celui-ci précise les envies de Luis Enrique poste par poste. En attaque, il approuve les deux pistes Harry Kane et Bernardo Silva. Sports Zone précise que Enrique « veut » la venue de l'attaquant anglais. Tout va bien aussi en défense où il approuve la stratégie du PSG : faire partir Sergio Ramos et faire venir Lucas Hernandez. Mais, l'entraîneur espagnol a aussi des motifs d'insatisfaction.

Il n'est pas convaincu par l'arrivée de Milan Skriniar en défense centrale mais c'est surtout le milieu de terrain parisien qui le fâche. « Milieu en chantier… Lucho (Luis Enrique) veut trouver un ou deux milieux de terrain TITULAIRES, car seul Marco Verratti lui donne pleinement satisfaction. Hélas la planification de Campos prévoyait pour l’heure de ne prendre qu’Ugarte dans le secteur, qui d’ailleurs, ne réjouit pas spécialement Lucho. Il y a du travail », précise Sports Zone. Un entrejeu, seul problème capable de créer de la tension entre Enrique et Campos. Car, à part cela, tout se met bien en place au PSG avec un Luis Enrique déjà bien impliqué dans son nouveau club.