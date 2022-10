Joao Felix au mercato d'hiver, le PSG est bouillant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Indésirable à l’Atlético de Madrid, où il bénéficie d’un faible temps de jeu, Joao Felix pourrait rebondir au PSG… dès cet hiver.

Avec zéro but en douze matchs depuis le début de la saison, Joao Felix est dans le dur à l’Atlético de Madrid. Par conséquent, l’international portugais n’est plus un titulaire aux yeux de Diego Simeone, devancé dans la hiérarchie par Alvaro Morata mais également par Antoine Griezmann. Visiblement peu épanoui chez les Colchoneros, Joao Felix envisage de plus en plus sérieusement un départ de l’Atlético de Madrid. A en croire les informations du journal AS, l’hypothèse d’un transfert lors du mercato hivernal n’est pas à écarter pour l’ancienne pépite du Benfica Lisbonne, désireuse de retrouver du temps de jeu et le plaisir d’évoluer dans une équipe plus offensive que l’Atlético de Madrid. Une opportunité en or pour le Paris Saint-Germain, qui surveille de très près l’évolution de ce dossier selon le journal madrilène.

Le PSG, le Bayern et Man United sur Joao Felix

Recruté pour 127 millions d’euros il y a trois ans, Joao Felix a toujours une belle cote en Europe mais de toute évidence, l’Atlético de Madrid aura du mal à le vendre au-dessus de la barre des 100 millions d’euros. Une aubaine pour le PSG, qui sait qu’il sera délicat de garder Lionel Messi et Kylian Mbappé l’été prochain, et qui doit se préparer à renouveler son secteur offensif dans lequel parmi les titulaires, seul Neymar est quasiment certain de rester. La piste Joao Felix est donc creusée, bien que celle-ci soit compliquée pour le PSG en raison de la concurrence démentielle qui existe sur ce dossier. A en croire les informations du journal AS, Manchester United et le Bayern Munich ont également manifesté leur intérêt pour recruter la star portugaise. Mais avec Luis Campos, le PSG dispose d’un atout de taille dans sa manche pour convaincre l’ancien buteur de Benfica. Le média croit enfin savoir qu’un prêt cet hiver avant un transfert définitif l’été prochain pourrait être la solution privilégiée par l’Atlético de Madrid dans le dossier Joao Felix, qui intéresse en tout cas grandement les hautes sphères du club parisien.