Jérome Rothen accusé de piétiner le PSG

De retour à l’entraînement collectif du PSG depuis le début de cette semaine, Sergio Ramos va être comme une nouvelle recrue durant le sprint final de l’année 2021. S’il revient à son top niveau, le défenseur espagnol pourrait vite devenir un vrai cadre à Paris. De là à récupérer le brassard de capitaine à la place de Marquinhos ?

Pour la première fois depuis son arrivée au sein du club de la capitale française, Sergio Ramos a enchaîné plusieurs jours de suite dans le groupe de Mauricio Pochettino. Touché à un mollet et à un genou depuis l’été dernier, après dix ans de bons et loyaux services au Real Madrid, le joueur de 35 ans va enfin pouvoir montrer de quoi il est capable. Recruté par Leonardo, dans le cadre d’un contrat de deux ans, Ramos aura une mission bien précise à Paris : renforcer le leadership du PSG pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Quand il sera sur le terrain, l'international espagnol devrait alors vite prendre les commandes du collectif parisien. En lieu et place de Marquinhos ? Jérôme Rothen le demande, sachant que le consultant de RMC réclame le brassard pour Ramos.

🗣 @RothenJerome : "Sergio Ramos ? Bien sûr qu'il va devenir le vrai leader du PSG. Et je vais même aller plus loin, il faut qu'il devienne le capitaine du PSG. Marquinhos, il lui manque un truc. Il n'est pas respecté comme il devrait l'être." #rmclive pic.twitter.com/sRufnXVOmO — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 10, 2021

« Bien sûr que Ramos va devenir le vrai leader du PSG. Et je vais même aller plus loin, il faut qu'il devienne le capitaine du PSG ! Il a tout gagné, tout connu. Il a emmené des joueurs autour de lui, comme Varane. Sa présence va rassurer un Kimpembe en plein doute actuellement. Et il va enlever un poids à Marquinhos, qui a énormément de qualité, mais il lui manque un truc : être le vrai guide de cette équipe et être le vrai relais avec l'entraîneur. Il n'est pas respecté comme il devrait l'être. Les joueurs ne l'écoutent pas forcément. C'est pour ça aussi que cette équipe du PSG est souvent coupée en deux, même si ça ne date pas de cette année. Ramos va aussi rendre service à Pochettino tactiquement avec l'arrivée d'une défense à trois : Ramos dans l'axe, Kimpembe à gauche, Marquinhos à droite, c'est le meilleur moyen d'avoir des lignes resserrées. Ramos sera le relai idéal de Pochettino », a lancé l’ancien joueur du PSG au cours des derniers jours.

« Jamais Sergio Ramos ne sera le capitaine de cette équipe ! »

Un discours qui n’a pas plu à tout le monde, puisque Marquinhos est quand même l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis plusieurs saisons maintenant, en étant souvent décisif dans les matchs importants. Ce que Didier Roustan sait parfaitement. « Ramos peut-il devenir le vrai leader du PSG ? Ça va déjà dépendre de son état physique. Aussi, il arrive dans une équipe avec des gros noms et tout Ramos qu'il est, avec tout le respect qu'on lui doit, il ne peut pas être capitaine du PSG... Le capitaine, c'est Marquinhos ! Ramos a plus de charisme que Marquinhos et il est sans doute plus leader dans l'âme, mais il va arriver dans quel état ? Enlever le brassard à Marquinhos ? Tu n'as pas suffisamment d'emmerdes au PSG en ce moment ?! Tu ne peux pas lui enlever ! Jamais Sergio Ramos ne sera le capitaine de cette équipe ! Je ne comprends pas très bien... Il sera peut-être un des leaders, mais pas LE leader », a balancé le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe. Cet avis est en tout cas partagé par de nombreux internautes, qui en veulent à Rothen sur les réseaux sociaux…

Malgré tout, c’est le terrain qui va maintenant parler. Car pour l’instant, les débats se font un peu dans le vent, sachant que Ramos n’a pas encore porté le maillot du PSG et qu’il n’a plus joué un match depuis mai dernier. Donc avant que l'Espagnol redevienne l’un des meilleurs défenseurs du monde, et donc l’un des meilleurs leaders de vestiaire, il va falloir un certain temps… Et en attendant, Marquinhos, lui, sera toujours là pour porter l’équipe francilienne.