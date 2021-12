Impressionnant, Messi explose tout au PSG !

Dans : PSG.

Depuis sa signature cet été, Lionel Messi a permis au Paris Saint-Germain de franchir un cap dans plusieurs domaines. A commencer par l’aspect commercial, où le club de la capitale a vu ses chiffres grimper en flèche.

Malgré le discours plus ou moins crédible du directeur sportif Leonardo, il est clair que Lionel Messi ne réussit pas ses débuts avec le Paris Saint-Germain. Il n’empêche que l’actuel leader de Ligue 1 a largement de quoi se satisfaire de sa signature. On se doute que les Parisiens n’ont pas seulement attiré l’Argentin pour ses performances sur le terrain. Et les informations révélées par Goal leur donnent raison. En effet, l’arrivée de Lionel Messi attire logiquement les sponsors. D’ailleurs, la direction francilienne, via son directeur du sponsoring Marc Armstrong, avait étudié le marché avant sa venue « pour savoir si cette arrivée avait un sens sur le plan financier. »

Les sponsors payent plus cher

« On a eu immédiatement une augmentation significative des offres et même avant qu’il ne signe officiellement à Paris, il y a eu beaucoup de demandes, a expliqué le dirigeant. Nous avons vraiment senti un impact dans tous nos secteurs commerciaux : du sponsoring au merchandising en passant par l’hospitalité et la billetterie. » Si le numéro 30 attire les foules au Parc des Princes, pas question pour le PSG de fixer des tarifs trop élevés pour les espaces grand public. Le club peut tirer des bénéfices ailleurs, notamment avec ses sponsors à qu’il impose des contrats plus importants, à savoir entre 5 et 8 M€ par an, contre des tarifs compris entre 3 et 5 M€ auparavant.

La différence se note également sur la vente des maillots. Un secteur où Lionel Messi permet au PSG de battre des records. « Nous pensons que l'année dernière nous avons vendu plus de maillots que n'importe quel autre club. (Cette année) C’est certainement le meilleur lancement de maillot en termes de ventes avec au moins une augmentation de la demande de 30 à 40%, a confié Marc Armstrong, et ce malgré les retards d’approvisionnement liés à la crise sanitaire. La demande a été énorme. Et si nous pouvions produire plus, nous vendrions encore plus. » Enfin, le PSG, qui aurait vendu près d'un million de maillots cette saison, s’est aussi distingué sur les réseaux sociaux.

Le PSG cartonne sur les réseaux sociaux

La première semaine après sa signature, l’ancien joueur du FC Barcelone a attiré 20 millions d’abonnés en plus sur les comptes du PSG ! Et le nombre augmente d’un million d’internautes supplémentaires chaque semaine. Encore un record pour le champion d’automne qui, le jour de l’arrivée de Lionel Messi, pouvait se vanter de posséder le « plus haut taux d'engagements dans l'histoire des annonces de joueur, tout compte de club et de joueurs confondus ». Autant dire que le septuple Ballon d’Or est loin d’être un flop.