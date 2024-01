Il va partir, Mbappé ment pour le bien du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la victoire dans le Trophée des Champions contre Toulouse (2-0) mercredi, Kylian Mbappé a confié qu’il n’avait pas encore pris sa décision concernant son avenir. Mais la version de l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas convaincu tout le monde.

Longtemps muet sur le sujet, Kylian Mbappé s’est enfin exprimé sur son avenir. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain n’a pas dit grand-chose. « Je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait de choix, répondait le Parisien mercredi soir. Avec l'accord que j'ai fait avec le président cet été (Mbappé a renoncé à des primes, ndlr), peu importe ma décision, on a réussi à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c'est le plus important. »

🗣 "Bien sûr qu'il a pris sa décision mais il protège son équipe. S'il l'annonce aujourd'hui, il y a un risque de la faire exploser. Je suis quasi certain qu'il va partir"@DDouillet estime que Mbappé va quitter le PSG mais ne l'annonce pas encore pour ne pas ébranler le club. pic.twitter.com/U14bN79mFJ — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) January 6, 2024

« En 2022, je ne savais pas jusqu'à mai, a-t-il également rappelé. Si je sais ce que je veux faire, il ne faut pas laisser traîner. Ça n'aurait aucun sens. » David Douillet, lui, voit pourtant une bonne raison de cacher ses réelles intentions. Pour le chroniqueur de RMC, Kylian Mbappé a déjà décidé de partir. Mais selon lui, la cible du Real Madrid se tait pour le bien du Paris Saint-Germain. « Bien sûr qu'il a pris sa décision, a commenté l’ancien judoka. Mais il protège son équipe dans laquelle il est aujourd'hui et jusqu'au mois de juin. »

Mbappé complice avec Al-Khelaïfi ?

« S'il annonce sa décision aujourd'hui, il y a un risque majeur de faire exploser l'équipe, de la déstabiliser, a-t-il interprété. Je suis quasi certain qu'il va partir et c'est la raison pour laquelle il ne le dit pas aujourd'hui. Parce que s'il restait, il l'aurait déjà dit puisque ça ne déstabiliserait pas l'équipe. Hors là, il sait très bien que s'il l'annonce maintenant, il y a des risques et c'est ce qu'il a négocié avec son président, il le dit lui-même. A mon avis, il a pris la décision de partir. Il ne le dit pas tout de suite parce qu'il protège son équipe et c'est en accord avec son président. » Du côté de Madrid, l'indécision de Kylian Mbappé n'est pas perçue de la même manière.