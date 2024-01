PSG ‍: Mbappé s’éloigne du Real, Bellingham l’a refroidi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après le Trophée des Champions remporté face à Toulouse (2-0) mercredi, Kylian Mbappé a confié qu’il n’avait pas encore pris sa décision quant à son avenir. Mais vu d’Espagne, l’indécision du Parisien n’annonce rien de bon pour le Real Madrid.

Cette fois, Kylian Mbappé pourrait se décider plus rapidement qu’en 2022, à l’époque où sa prolongation avait été actée en mai. En attendant, l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain affirme qu’il n’a toujours pas pris sa décision. Et pour le journaliste Fred Hermel, cette situation n’est pas encourageante pour le Real Madrid, son principal courtisan.

« Avec ses déclarations de mercredi, le Français montre qu'il n'a pas évolué dans sa réflexion et, soyons honnêtes, cela l'éloigne de plus en plus du Real, a commenté le spécialiste du foot espagnol dans sa chronique pour As. Il y a plusieurs raisons qui le poussent à rester à Paris. Premièrement, d'un point de vue sportif, le PSG a construit une équipe autour de lui et a éjecté les joueurs qui pouvaient lui faire de l'ombre. On parle surtout de Neymar et de Messi. Deuxièmement, Luis Enrique lui accorde plus de liberté que tous ses entraîneurs précédents. Et troisièmement, il sait que le Real ne lui offrira pas la moitié du tas d'argent qu'il touche actuellement. »

Le Real a déjà sa star

« En plus, et cela me semble presque la raison la plus importante, quelque chose de grandiose a surgi ces trois derniers mois et même les plus optimistes à Madrid ne s’y attendaient pas. Une nouvelle que Mbappé n’avait pas envisagée. Un génie nommé Jude Bellingham est apparu en grand, a conquis le coeur des supporters merengue et est devenu en un instant le meilleur joueur du foot espagnol (et peut-être d'Europe). Il a cinq ans de moins que le Français et par conséquent, il a beaucoup plus d'avenir. Mbappé a trop tardé. Son indécision lui coûte cher », a estimé le journaliste français.